Потеряла сознание и упала в огонь: на Харьковщине во время сжигания сухой травы погибла женщина

В Харьковской области во время сжигания сухой травы погибла 60-летняя женщина, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Сегодня на окраине села Крысиное Богодуховского района горел сухостой на открытой местности. Когда к месту происшествия прибыли спасатели площадь возгорания составила 800 кв.м. Во время работы в очаге пожара пожарные обнаружили тело погибшей женщины, около 60-лет.

По словам соседей-очевидцев, она убирала сухую растительность на открытой территории и сжигала ее. В какой-то момент, вероятно, ей стало плохо, она потеряла сознание и упала в огонь.

В ГСЧС напомнили, что сжигание сухой травы вредит не только окружающей среде, но и может угрожать жизни. Спасатели также напомнили, что сжигание растительных остатков строго запрещено.