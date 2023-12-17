Автомобиль наехал на мину в Николаевской области: пассажиры не пострадали, но им потребовалась помощь саперов, чтобы выбраться из опасного участка

На Николаевщине легковушка подорвалась на противопехотной мине, пассажиры автомобиля остались невредимыми, но им потребовалась помощь саперов чтобы выйти из опасного места. Об этом сообщили в ГСЧС Николаевской области, пишет УНН.

Детали

В воскресенье в Снигиревской громаде Николаевской области на взрывоопасном предмете подорвалась легковушка ВАЗ 2103. Пострадавших эвакуировали спасатели, поскольку сами они не могли добраться до безопасное место.

Происшествие случилось недалеко от села Евгеновка Снигиревской городской территориальной общины Баштанского района. ГСЧС сообщило, что два мужчины 1983 г.р. и 1987 г.р. ехали по полевой дороге от села в поиска дров. Во время движения произошел взрыв, автотранспорт получил значительные повреждения, а люди остались невредимыми.

Пострадавшие не могли самостоятельно добраться безопасной территории, поскольку зона подрыва была достаточно плотно заминирована. На помощь мужчинам была направлена группа пиротехнических работ ГСЧС Украины. Специалисты эвакуировали людей путем создания безопасного "коридора" длиной около 140 м.

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