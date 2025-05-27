россияне сбросили КАБ на гражданскую инфраструктуру в Сумской области: ранены гражданские, среди них несовершеннолетняя
Киев • УНН
Российские войска нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре Ахтырской громады. Ранены мужчина, его жена и их 17-летняя дочь, которые ехали в авто.
В Сумской области российские войска нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре Ахтырской громады, известно о 3 раненых, среди которых несовершеннолетняя, сообщили в Сумской ОВА и областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.
Детали
"Враг нанес авиаудар по территории Ахтырской громады. Есть раненые гражданские. Повреждены автомобили. Последствия удара врага выясняются", - сообщили в Сумской ОВА в Telegram.
По данным прокуратуры, 27 мая около 11:20 враг сбросил, по предварительным данным, управляемую авиационную бомбу на гражданскую инфраструктуру Ахтырской громады.
"В результате атаки врага ранены 44-летний мужчина, его 41-летняя жена и их 17-летняя дочь, которые ехали в транспортном средстве", - говорится в сообщении.
Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
По данным ОВА, в результате российских обстрелов территории области за прошедшие сутки есть погибшие и раненые мирные жители - в Николаевской громаде в результате ракетного удара погибла местная жительница (1958 г.р.)., ранены 2 гражданских лица (1951 г.р. и 1980 г.р.). В течение суток, с утра 26 мая до утра 27 мая, российские войска совершили более 120 обстрелов по 35 населенным пунктам в 14 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг за прошедшие сутки активно применял управляемые авиационные бомбы, РСЗО и сброс ВОГ с БпЛА: почти 20 ударов КАБами; почти 40 ударов РСЗО; более 30 сбросов ВОГ с БпЛА. Также враг совершил удары БпЛА и FPV-дронами по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Великописаревской громаде повреждено админздание; в Краснопольской громаде разрушен дом культуры; в Николаевской громаде повреждены 6 частных жилых домов, 4 хозяйственные постройки, объекты гражданской инфраструктуры; в Хотинской громаде повреждены 2 частных домовладения; в Белопольской громаде произошло возгорание частного домовладения; в Сумской громаде повреждены нежилые помещения, админздание, 7 частных домов, многоквартирный дом, легковые автомобили, объект гражданской инфраструктуры.
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