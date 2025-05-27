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росіяни скинули КАБ на цивільну інфраструктуру на Сумщині: поранено цивільних, серед них неповнолітня

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Російські війська завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Охтирської громади. Поранено чоловіка, його дружину та їх 17-річну доньку, які їхали в авто.

росіяни скинули КАБ на цивільну інфраструктуру на Сумщині: поранено цивільних, серед них неповнолітня

У Сумській області російські війська завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Охтирської громади, відомо про 3 поранених, серед яких неповнолітня, повідомили у Сумській ОВА та обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Ворог завдав авіаудару по території Охтирської громади. Є поранені цивільні. Пошкоджені автівки. Наслідки удару ворога зʼясовуються", - повідомили у Сумській ОВА у Telegram.

За даними прокуратури, 27 травня близько 11:20 ворог скинув, за попередніми даними, керовану авіаційну бомбу на цивільну інфраструктуру Охтирської громади.

"Унаслідок атаки ворога поранено 44-річного чоловіка, його 41-річну дружину та їх 17-річну доньку, які їхали в транспортному засобі", - ідеться у повідомленні.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

За даними ОВА, внаслідок російських обстрілів території області протягом минулої доби є загиблі й поранені мирні жителі - у Миколаївській громаді внаслідок ракетного удару загинула місцева жителька (1958 р.н.)., поранено 2 цивільні особи (1951 р.н. та 1980 р.н.). Протягом доби, з ранку 26 травня до ранку 27 травня, російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 35 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог минулої доби активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА: майже 20 ударів КАБами; майже 40 ударів РСЗВ; понад 30 скидань ВОГ з БпЛА. Також ворог здійснив удари БпЛА й FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Великописарівській громаді пошкоджено адмінбудівлю; у Краснопільській громаді зруйновано будинок культури; у Миколаївській громаді пошкоджено 6 приватних житлових будинків, 4 господарські споруди, об’єкти цивільної інфраструктури; у Хотінській громаді пошкоджено 2 приватні домоволодіння; у Білопільській громаді сталось загоряння приватного домоволодіння; у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, адмінбудівлю, 7 приватних будинків, багатоквартирний будинок, легкові автомобілі, об’єкт цивільної інфраструктури.

Суми вночі зазнали серії ударів рф: сталася пожежа на підприємстві27.05.25, 08:44 • 2986 переглядiв

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