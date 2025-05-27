Суми вночі зазнали серії ударів рф: сталася пожежа на підприємстві
Київ • УНН
Вночі Суми зазнали серії російських ударів БпЛА та КАБами. Є руйнування, зокрема, пожежа на промисловому підприємстві та пошкодження житлових будинків, але, попередньо, без постраждалих.
Суми вночі зазнали серії ударів російських військ, є руйнування, сталася пожежа на промисловому підприємстві, повідомили у Сумській ОВА та ДСНС України у вівторок, пише УНН.
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"Уночі та зранку ворог атакував Суми", - зазначили в ОВА у Telegram.
"Вночі ворог завдав серію ударів по Сумах", - повідомили у ДСНС.
Як повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, ворог бив БпЛА та КАБами.
"Близько 1:30 внаслідок влучання БпЛА загорілася будівля промислового підприємства, також там пошкоджений транспорт. Орієнтовно о 4:30 внаслідок ворожого авіаудару в іншій частині Сум пошкоджені щонайменше 7 приватних та один двоповерховий будинки, а також автівки", - вказали в ОВА.
Як уточнили у ДСНС, спочатку російські безпілотники поцілили в нежитлове приміщення, спричинивши часткове руйнування покрівлі та подальше загоряння. Пожежа ліквідована. Також, за даними ДСНС, російська авіація вдарила по житловому сектору обласного центру.
"Рятувальники ліквідували наслідки російського удару", - повідомили у ДСНС і зазначили, що надана першочергова допомога людям та ліквідуванні осередків горіння.
"Попередньо, в обох випадках обійшлося без постраждалих", - вказали при цьому в ОВА.
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