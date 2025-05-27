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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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26 травня, 14:22 • 35908 перегляди

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Суми вночі зазнали серії ударів рф: сталася пожежа на підприємстві

Київ • УНН

 • 1268 перегляди

Вночі Суми зазнали серії російських ударів БпЛА та КАБами. Є руйнування, зокрема, пожежа на промисловому підприємстві та пошкодження житлових будинків, але, попередньо, без постраждалих.

Суми вночі зазнали серії ударів рф: сталася пожежа на підприємстві

Суми вночі зазнали серії ударів російських військ, є руйнування, сталася пожежа на промисловому підприємстві, повідомили у Сумській ОВА та ДСНС України у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Уночі та зранку ворог атакував Суми", - зазначили в ОВА у Telegram.

"Вночі ворог завдав серію ударів по Сумах", - повідомили у ДСНС.

Як повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, ворог бив БпЛА та КАБами.

"Близько 1:30 внаслідок влучання БпЛА загорілася будівля промислового підприємства, також там пошкоджений транспорт. Орієнтовно о 4:30 внаслідок ворожого авіаудару в іншій частині Сум пошкоджені щонайменше 7 приватних та один двоповерховий будинки, а також автівки", - вказали в ОВА.

Як уточнили у ДСНС, спочатку російські безпілотники поцілили в нежитлове приміщення, спричинивши часткове руйнування покрівлі та подальше загоряння. Пожежа ліквідована. Також, за даними ДСНС, російська авіація вдарила по житловому сектору обласного центру.

"Рятувальники ліквідували наслідки російського удару", - повідомили у ДСНС і зазначили, що надана першочергова допомога людям та ліквідуванні осередків горіння.

"Попередньо, в обох випадках обійшлося без постраждалих", - вказали при цьому в ОВА.

Почнуться бої за Суми і Харків: Жорін вказав на головні небезпеки "буферної зони" путіна23.05.25, 18:13 • 18837 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Безпілотний літальний апарат
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