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Сумы ночью подверглись серии ударов рф: произошел пожар на предприятии

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Ночью Сумы подверглись серии российских ударов БпЛА и КАБами. Есть разрушения, в частности, пожар на промышленном предприятии и повреждения жилых домов, но, предварительно, без пострадавших.

Сумы ночью подверглись серии ударов рф: произошел пожар на предприятии

Сумы ночью подверглись серии ударов российских войск, есть разрушения, произошел пожар на промышленном предприятии, сообщили в Сумской ОВА и ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром враг атаковал Сумы", - указали в ОВА в Telegram.

"Ночью враг нанес серию ударов по Сумам", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, враг бил БПЛА и КАБами.

"Около 1:30 в результате попадания БПЛА загорелось здание промышленного предприятия, также там поврежден транспорт. Ориентировочно в 4:30 в результате вражеского авиаудара в другой части Сум повреждены по меньшей мере 7 частных и один двухэтажный дома, а также автомобили", - указали в ОВА.

Как уточнили в ГСЧС, сначала российские беспилотники попали в нежилое помещение, вызвав частичное разрушение кровли и дальнейшее возгорание. Пожар ликвидирован. Также, по данным ГСЧС, российская авиация ударила по жилому сектору областного центра.

"Спасатели ликвидировали последствия российского удара", - сообщили в ГСЧС и отметили, что оказана первоочередная помощь людям и ликвидированы очаги горения.

"Предварительно, в обоих случаях обошлось без пострадавших", - указали при этом в ОВА.

Начнутся бои за Сумы и Харьков: Жорин указал на главные опасности "буферной зоны" путина23.05.25, 18:13 • 18837 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Беспилотный летательный аппарат
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