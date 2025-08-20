$41.260.08
19 августа, 12:26 • 54680 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 93706 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 85714 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 83386 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 52615 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 34746 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 98823 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 73887 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86923 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 104047 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Для «хорошей сделки» по Украине обе стороны должны остаться немного недовольными – Белый дом19 августа, 18:29
Уникальный переезд: здание церкви весом более 600 тонн преодолевает километры в Швеции19 августа, 18:35
Трамп не исключает воздушной поддержки США в Украине как гарантии безопасности19 августа, 18:45
Зеленский сменил стиль для встречи с Трампом: черный костюм стал «талисманом счастья» и «надеждой на мир»19 августа, 22:02
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь02:28
На Сумщине в результате массированного обстрела РФ ранены 12 человек, среди них дети: фото последствий

Киев • УНН

 • 244 просмотра

На Сумщине в результате российского удара беспилотниками ранены 12 человек, включая двух детей. Повреждены многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка и гараж.

На Сумщине в результате массированного обстрела РФ ранены 12 человек, среди них дети: фото последствий

На Сумщине в результате российского массированного удара беспилотниками ранены 12 человек, среди них - дети. Поврежден многоэтажный дом, частные дома. Об этом информирует Национальная полиция Украины, передает УНН.

В результате атаки ранения получили 12 человек, среди них двое детей

- говорится в сообщении.

Отмечается, что поврежден многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка, гараж.

На места попаданий сразу прибыли следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции. Правоохранители тщательно осматривали территорию, документировали последствия преступления, собирали вещественные доказательства и помогали пострадавшим.

Напомним

В ночь на 20 августа Ахтырскую общину, что на Сумщине, обстреляли вражеские ударные беспилотники. На местах попаданий вспыхнули пожары.

