На Сумщине в результате массированного обстрела РФ ранены 12 человек, среди них дети: фото последствий
Киев • УНН
На Сумщине в результате российского удара беспилотниками ранены 12 человек, включая двух детей. Повреждены многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка и гараж.
На Сумщине в результате российского массированного удара беспилотниками ранены 12 человек, среди них - дети. Поврежден многоэтажный дом, частные дома. Об этом информирует Национальная полиция Украины, передает УНН.
В результате атаки ранения получили 12 человек, среди них двое детей
Отмечается, что поврежден многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка, гараж.
На места попаданий сразу прибыли следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции. Правоохранители тщательно осматривали территорию, документировали последствия преступления, собирали вещественные доказательства и помогали пострадавшим.
Напомним
В ночь на 20 августа Ахтырскую общину, что на Сумщине, обстреляли вражеские ударные беспилотники. На местах попаданий вспыхнули пожары.