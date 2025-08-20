На Сумщине в результате массированного обстрела РФ ранены 12 человек, среди них дети: фото последствий

На Сумщине в результате российского массированного удара беспилотниками ранены 12 человек, среди них - дети. Поврежден многоэтажный дом, частные дома. Об этом информирует Национальная полиция Украины, передает УНН.

В результате атаки ранения получили 12 человек, среди них двое детей - говорится в сообщении.

Отмечается, что поврежден многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка, гараж.

На места попаданий сразу прибыли следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции. Правоохранители тщательно осматривали территорию, документировали последствия преступления, собирали вещественные доказательства и помогали пострадавшим.

Напомним

В ночь на 20 августа Ахтырскую общину, что на Сумщине, обстреляли вражеские ударные беспилотники. На местах попаданий вспыхнули пожары.