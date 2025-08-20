На Сумщині внаслідок масованого обстрілу рф поранено 12 людей, серед них діти: фото наслідків

$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 54563 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
19 серпня, 12:13 • 93354 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09 • 85493 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
19 серпня, 11:23 • 83196 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 52488 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
19 серпня, 09:27 • 34721 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 98790 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73867 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86918 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 104044 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
І Зеленський, і путін висловили готовність сісти за стіл переговорів - Білий дім 19 серпня, 18:00
Унікальний переїзд: будівля церкви вагою понад 600 тонн долає кілометри у Швеції 19 серпня, 18:35
У Трампа не виключають повітряної підтримки США в Україні як гарантії безпеки 19 серпня, 18:45
Зеленський змінив стиль для зустрічі з Трампом: чорний костюм став "талісманом щастя" та "надією на мир"
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:13
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
19 серпня, 12:09
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 11:23
Солодкий День пасічника: топ медових рецептів19 серпня, 11:20
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Емманюель Макрон
Александер ван дер Беллен
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Німеччина
Велика Британія
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планами19 серпня, 17:03
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"18 серпня, 17:45
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21
Вибори
Instagram
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Друга світова війна

На Сумщині внаслідок масованого обстрілу рф поранено 12 людей, серед них діти: фото наслідків

Київ • УНН

 110 перегляди

На Сумщині внаслідок російського удару безпілотниками поранено 12 людей, включаючи двох дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду та гараж.

На Сумщині внаслідок масованого обстрілу рф поранено 12 людей, серед них діти: фото наслідків

На Сумщині внаслідок російського масованого удару безпілотниками  поранено 12 людей, серед них - діти. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки. Про це інформує Національна поліція України, передає УНН.

Унаслідок атаки поранення отримали 12 осіб, серед них двоє дітей

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж.

На місця влучань одразу прибули слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Правоохоронці ретельно оглядали територію, документували наслідки злочину, збирали речові докази та допомагали потерпілим.

Нагадаємо

У ніч на 20 серпня Охтирську громаду, що на Сумщині, обстріляли ворожі ударні безпілотники. На місцях влучань спалахнули пожежі.

Віта Зеленецька

Війна
Дитина
Національна поліція України
Сумська область
Охтирка
Україна
Безпілотний літальний апарат