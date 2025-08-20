На Сумщині внаслідок масованого обстрілу рф поранено 12 людей, серед них діти: фото наслідків
Київ • УНН
На Сумщині внаслідок російського удару безпілотниками поранено 12 людей, включаючи двох дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду та гараж.
На Сумщині внаслідок російського масованого удару безпілотниками поранено 12 людей, серед них - діти. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки. Про це інформує Національна поліція України, передає УНН.
Унаслідок атаки поранення отримали 12 осіб, серед них двоє дітей
Зазначається, що пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж.
На місця влучань одразу прибули слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Правоохоронці ретельно оглядали територію, документували наслідки злочину, збирали речові докази та допомагали потерпілим.
Нагадаємо
У ніч на 20 серпня Охтирську громаду, що на Сумщині, обстріляли ворожі ударні безпілотники. На місцях влучань спалахнули пожежі.