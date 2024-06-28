В Ахтырской округе Сумской области раскрыто убийство, произошедшее в прошлом году. 47-летнему мужчине предъявлено подозрение в нападении, которое привело к смерти 86-летнего пенсионера. Злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные ножевые ранения, за что ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

В Сумской области раскрыто жестокое убийство, которое произошло в прошлом году в городе Ахтырка. Полиция сообщила о подозрении 47-летнему мужчине 27 июня 2024 года за нападение, приведшее к смерти 86-летнего пенсионера. Злоумышленник, забрав ценные вещи, нанес пенсионеру многочисленные ножевые ранения в шею и туловище.

Правоохранительные органы собрали достаточно доказательств, чтобы подозреваемого признать причастным к этому преступлению. Этот человек уже имел предыдущие осуждения, включая случаи разбоя, поэтому по новому обвинению ему грозит пожизненное заключение.

Досудебное расследование проводит Ахтырский районный отдел полиции.

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