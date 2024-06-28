Розкрито вбивство 86-річного пенсіонера: 47-річному чоловікові загрожує довічне ув'язнення
Київ • УНН
47-річному раніше судимому чоловікові загрожує довічне ув'язнення за жорстоке побиття 86-річного пенсіонера під час пограбування в Охтирці Сумської області минулого року.
У Охтирській окрузі Сумської області розкрито вбивство, що сталося минулого року. 47-річному чоловікові пред'явлено підозру у нападі, який призвів до смерті 86-річного пенсіонера. Зловмисник наніс потерпілому численні ножові поранення, за що йому загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.
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У Сумській області розкрито жорстоке вбивство, яке сталося минулого року в місті Охтирка. Поліція повідомила про підозру 47-річному чоловікові 27 червня 2024 року за напад, що призвів до смерті 86-річного пенсіонера. Зловмисник, забравши цінні речі, наніс пенсіонеру численні ножові поранення у шию та тулуб.
Правоохоронні органи зібрали достатньо доказів, щоб підозрюваного визнати причетним до цього злочину. Цей чоловік вже мав попередні засудження, включаючи випадки розбою, тому за новим звинуваченням йому загрожує довічне ув'язнення.
Досудове розслідування проводить Охтирський районний відділ поліції.
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