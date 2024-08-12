Из опасных районов Сумской области за неделю эвакуировали около 3800 человек - ОВА

С 6 августа из опасных территорий Сумской области было эвакуировано около 3800 человек, из них 175 детей. Об этом сообщил в эфире телемарафона в понедельник начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, пишет УНН.

Детали

"У нас несколько вариантов и способов эвакуации. Год назад, понимая важность защиты населения, объявили эвакуацию - это 115 населенных пунктов. Сегодня она действует. Мы говорили обязательную и принудительную эвакуацию. Принудительная эвакуация касается двух громад: Середино-Будской Шосткинского района и Великописаревской Ахтырского района. В целом за этот период 19 800 человек эвакуированы, среди них 2500 детей. Те, что были объявлены 6 августа, это 23 населенных пункта, на сегодня эвакуировано около 3800 человек, из них 175 детей", - сказал Артюх.

Напомним

Артюх заявлял, что от 40 до 50 КАБов в сутки применяют российские войска по пограничным громадам Сумской области.