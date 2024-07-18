В городе Ахтырке избрана мера пресечения 59-летнему мужчине, водителю "CHEVROLET CAPTIVA", который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 6-летнего мальчика, что привело к его смерти. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

В городе Ахтырке избрана мера пресечения 59-летнему мужчине, водителю автомобиля "CHEVROLET CAPTIVA", который погиб 6-летний мальчик. Решением суда по ходатайству следователя и прокурора Ахтырской окружной прокуратуры от 17 июля 2024 года мужчине избрано содержание под стражей без права на залог.

Происшествие произошло 15 июля 2024 года около 18:15 часов на одной из улиц города. Водитель авто допустил наезд на ребенка, который играл возле двора, после чего уехал с места происшествия. К сожалению, полученные мальчиком травмы оказались фатальными.

После оперативного вмешательства полиции водитель установлен и задержан. По результатам экспертного обследования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения на момент происшествия.

Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Досудебное расследование осуществляет следствие Ахтырского отдела полиции.

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