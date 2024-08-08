россияне сбросили на Сумщину рекордное количество КАБов: погиб ребенок

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил, что в результате российского удара по населенному пункту Могрица погибли два человека, которые были братом и сестрой. Девочке было 6 лет. В общем враг сбросил 56 КАБов, что стало рекордным количеством за сутки. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.

"К сожалению, сейчас у нас есть погибшие. По населенному пункту Могрица был нанесен авиационный удар КАБами, в результате чего погибли 2 человека, среди них один ребенок. Враг убил брата и сестру. Брату было 22 года, а его младшей сестре 6 лет. Они находились во дворе в школе, которая была уничтожена авиационным ударом, - сообщил глава Сумщины.

По его словам, именно эта семья вчера отказалась от эвакуации из населенного пункта.

Он говорит, что кроме того есть еще 2 раненых в других населенных пунктах Сумского района.

"56 управляемых авиационных бомб было применено против населения Сумской области. Били по территории четырех районов - Шосткинского, Конотопского, Сумского и Ахтырского. Такого количества ударов КАБами за сутки Сумщина еще не испытывала", - сказал Артюх.

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Напомним

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