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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне сбросили на Сумщину рекордное количество КАБов: погиб ребенок

россияне сбросили на Сумщину рекордное количество КАБов: погиб ребенок

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 11:25  •  19666 просмотра

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россия нанесла рекордное количество ударов КАБами по Сумской области, сбросив 56 бомб. В Могрице погибли два человека - 22-летний брат и его 6-летняя сестра, которые отказались от эвакуации.

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил, что в результате российского удара по населенному пункту Могрица погибли два человека, которые были братом и сестрой. Девочке было 6 лет. В общем враг сбросил 56 КАБов, что стало рекордным количеством за сутки. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.

"К сожалению, сейчас у нас есть погибшие. По населенному пункту Могрица был нанесен авиационный удар КАБами, в результате чего погибли 2 человека, среди них один ребенок. Враг убил брата и сестру. Брату было 22 года, а его младшей сестре 6 лет. Они находились во дворе в школе, которая была уничтожена авиационным ударом, - сообщил глава Сумщины.

По его словам, именно эта семья вчера отказалась от эвакуации из населенного пункта.

Он говорит, что кроме того есть еще 2 раненых в других населенных пунктах Сумского района.

"56 управляемых авиационных бомб было применено против населения Сумской области. Били по территории четырех районов - Шосткинского, Конотопского, Сумского и Ахтырского. Такого количества ударов КАБами за сутки Сумщина еще не испытывала", - сказал Артюх.

У Сумах дитсадки два дні працюватимуть дистанційно на тлі посилених обстрілів8 августа 2024, 09:02 • 25668 просмотров

Напомним

На Сумщине из-за российских обстрелов вынужденно приостановили работу гуманитарного коридора Колотиловка - Покровка. Однако для выезда из ВОТ украинцы могут воспользоваться коридором через белорусско-украинскую границу

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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