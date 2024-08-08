В Сумах детсады два дня будут работать дистанционно на фоне усиленных обстрелов

В Сумах детские сады два дня будут работать дистанционно. В офлайн режиме они будут работать 8 и 9 августа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.

Детали

Как сообщается, учреждения дошкольного образования перевели на дистанционную форму работы согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сумской местной территориальной общины.

В таком режиме детсады и подразделения начальных школ будут работать в четверг и пятницу, 8 и 9 августа. При необходимости, руководители указанных учреждений должны организовать работу дежурных групп - говорится в сообщении.

Дополнение

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что россияне сбросили за сутки 52 КАБа на четыре приграничных района.