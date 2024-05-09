За сутки армия рф причинила 335 взрывов на территории Черниговской и Сумской областей

Оккупанты совершили 58 обстрелов из различных видов вооружения за прошедшие сутки по территории приграничья в Черниговской и Сумской областях. Пострадали 3 общины на Черниговщине, а также населенные пункты ряда общин Сумской области, передает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Детали

Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 58 обстрелов (335 взрывов) из разных видов вооружения.

Черниговская область

Семеновская община:

Архиповка - 10 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Блесна - 4 взрыва, вероятно миномет 120 мм.

Заречье - 4 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.

Леонивка - 4 взрыва, вероятно миномет 120 мм.

Барановка - 15 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Сновская община:

Клюсы - 8 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Горск - 2 обстрела: 14 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон; 6 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Мостки - 2 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.

Хреновка - 17 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Новгород-Северская община:

Михальчина Слобода - 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм.

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Сумская область

Сумской район:

Соханы - 2 обстрела: 7 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 5 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 152 мм.

Рясное - 10 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Басовка - 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм; 3 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 12 взрывов, вероятно РСЗО. В результате обстрела поврежден объект гражданской инфраструктуры и 3 частных дома.

Павловка - 4 взрыва, вероятно миномет 120 мм; 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.

Садки - 2 обстрела: 11 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Юнаковка - 2 обстрела: 12 взрывов, вероятно миномет 82 мм; 2 взрыва, вероятно КАБ.

Локня - 6 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.

Волфино - 6 взрывов, вероятно миномет 120 мм; 15 взрывов, вероятно АГС.

Запселье - 2 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 152 мм; 5 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Порозок - 3 взрыва, вероятно миномет 120 мм.

Миропольское - 7 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Стукаловка - 2 обстрела: 4 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.

Катериновка - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон; 4 взрыва, вероятно миномет 120 мм.

Степок - 6 взрывов, вероятно миномет 82 мм.

Покровка - 19 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Ахтырский район:

Поповка - 3 обстрела: 16 взрывов, вероятно миномет 82 мм; 12 взрывов, вероятно СПГ; 4 взрыва, вероятно миномет 120 мм.

Шосткинский район:

Красичка - 2 обстрела: 17 взрывов, вероятно РСЗО.

Катериновка - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.

Середина-Буда - 4 взрыва, вероятно ФПВ-дрон; 7 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Уланово - 4 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 152 мм.

Чернацкое - 10 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 152 мм.

Прогресс - 15 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Старая Гута - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.

Мефодовка - 3 взрыва, вероятно РСЗО; 4 взрыва, вероятно миномет 120 мм.

Шалигино - 2 взрыва, вероятно КАБ. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Информация о разрушениях, погибших или раненых среди местного населения уточняется, сообщается на Facebook-странице ОК "Север".

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