Донетчина за минувшие сутки подверглась 1870 вражеским обстрелам: ранены три человека

В течение суток Донетчина претерпела 1870 вражеских обстрелов, попадания зафиксированы в 9 населенных пунктах. Ранены трое мирных жителей. Об этом сообщает полиция Донецкой области, пишет УНН.

Попадания зафиксированы в 9 населенных пунктах: городах Горняк, Железное, Красногоровка, Курахово, поселках Острое, Петровка, селах Заря, Рай-Александровка, Старая Николаевка, - говорится в сообщении.

Детали

Поврежден 31 гражданский объект - 23 жилых дома, админздания, автомобили, ЛЭП, газопровод.

В результате артиллерийских обстрелов два человека в Красногоровке получили ранения, один - в Петровке. Три управляемые авиабомбы "КАБ-250" россия сбросила на Старую Николаевку. Били и из артиллерии. Повреждены 16 частных домов, автомобили, ЛЭП, газопровод. С РСЗО "Ураган" армия рф накрыла Рай-Александровку - повредила частный дом, автомобиль.

Кроме того, в ночь на 9 мая российские войска атаковали Лиман - тип вооружения устанавливается. По предварительным данным, люди не пострадали. Разрушениям подверглись 3 многоквартирных и 19 частных домов, объекты социальной инфраструктуры, автомобили, газопровод.

Напомним

В отчете института изучения войны (ISW) говорится, что главной военной целью России на 2024 год остается полный захват Донецкой и Луганской областей Украины, с планами начать наступательную операцию летом 2024 года и потенциальными попытками захватить Запорожскую, Харьковскую и Сумскую области.