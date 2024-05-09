Донеччина за минулу добу зазнала 1870 ворожих обстрілів: поранено три людини
Київ • УНН
За минулу добу Донецька область зазнала 1870 ворожих обстрілів, влучання зафіксовано у 9 населених пунктах, внаслідок чого 3 мирних мешканців отримали поранення .
Протягом доби Донеччина зазнала 1870 ворожих обстрілів, влучання зафіксовані в 9 населених пунктах. Поранено трьох мирних мешканців. Про це повідомляє поліція Донецької області, пише УНН.
Влучання зафіксовані в 9 населених пунктах: містах Гірник, Залізне, Красногорівка, Курахове, селищах Гостре, Петрівка, селах Зоря, Рай-Олександрівка, Стара Миколаївка,
Деталі
Пошкоджено 31 цивільний об’єкт - 23 житлових будинки, адмінбудівлі, автомобілі, ЛЕП, газопровід.
Внаслідок артилерійських обстрілів двоє людей у Красногорівці отримали поранення, одна - у Петрівці.Три керовані авіабомби "КАБ-250" росія скинула на Стару Миколаївку. Били й з артилерії. Пошкоджено 16 приватних будинків, автомобілі, ЛЕП, газопровід.З РСЗВ "Ураган" армія рф накрила Рай-Олександрівку – пошкодила приватну оселю, автомобіль.
Крім того, в ніч на 9 травня російські війська атакували Лиман – тип озброєння встановлюється. За попередніми даними, люди не постраждали. Руйнувань зазнали 3 багатоквартирні та 19 приватних будинків, об’єкти соціальної інфраструктури, автомобілі, газопровід.
Нагадаємо
У звіті інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що головною військовою метою росії на 2024 рік залишається повне захоплення Донецької та Луганської областей України, з планами розпочати наступальну операцію влітку 2024 року та потенційними спробами захопити Запорізьку, Харківську та Сумську області.