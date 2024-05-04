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росія намагатиметься захопити Донецьку та Луганську області у поточному році, і може націлитися на Запоріжжя - ISW

росія намагатиметься захопити Донецьку та Луганську області у поточному році, і може націлитися на Запоріжжя - ISW

Київ • УНН

 • 29627 перегляди

Головною військовою метою росії на 2024 рік залишається повне захоплення Донецької та Луганської областей України, з планами розпочати наступальну операцію влітку 2024 року та потенційними спробами захопити Запорізьку, Харківську та Сумську області.

Головною військовою метою росії на поточний рік залишається повне захоплення Донецької та Луганської областей України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, передає УНН.

Деталі

Аналітики ISW пишуть, що про це свідчить план наступальної операції, яка має початися влітку 2024 року.

Зазначається, що це також підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. За його словами, російські військові також спробують окупувати Запорізьку область, якщо їм вдасться захопити Донбас.

ISW також наводить слова заступник керівника ГУР України Вадима Скібіцького, який заявив, що у кремлі не відмовились від планів захопити Донецьку та Луганську області.

Павлюк заявив, що у російських сил також є план захопити Харків та Суми, але зауважив, що поки незрозуміло, наскільки серйозний план ворога та чи вдасться йому захопити обидва міста.

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За оцінками ISW, росіянам буде важко захопити Харків, але російська наступальна операція в цьому районі, ймовірно, відтягне та закріпить українські сили з інших ділянок лінії фронту.

Павлюк також заявив, що українські сили роблять усе можливе, щоб зупинити спроби росії захопити Часів Яр, але зазначив, що окупанти мають артилерійську перевагу 10:1 над українськими силами та "повну перевагу в повітрі".

Скібіцький зазначив, що російські війська не зможуть захопити Часів Яр найближчим часом, хоча це, ймовірно, питання часу, що відповідає оцінці аналітиків ISW.

Також ISW оцінює, що перші поставки військової допомоги США прибули в Україну на початку цього тижня, хоча, ймовірно, знадобиться ще кілька тижнів, перш ніж західна зброя і боєприпаси надійдуть у прифронтові райони в повному обсязі.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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