россия будет пытаться захватить Донецкую и Луганскую области в текущем году, и может нацелиться на Запорожье - ISW

Главной военной целью россии на текущий год остается полный захват Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны, передает УНН.

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Аналитики ISW пишут, что об этом свидетельствует план наступательной операции, которая должна начаться летом 2024 года.

Отмечается, что это также подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. По его словам, российские военные также попытаются оккупировать Запорожскую область, если им удастся захватить Донбасс.

ISW также приводит слова заместителя руководителя ГУР Украины Вадима Скибицкого, который заявил, что в кремле не отказались от планов захватить Донецкую и Луганскую области.

Павлюк заявил, что у российских сил также есть план захватить Харьков и Сумы, но отметил, что пока непонятно, насколько серьезен план врага и удастся ли ему захватить оба города.

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По оценкам ISW, россиянам будет трудно захватить Харьков, но российская наступательная операция в этом районе, вероятно, оттянет и закрепит украинские силы с других участков линии фронта.

Павлюк также заявил, что украинские силы делают все возможное, чтобы остановить попытки россии захватить Часов Яр, но отметил, что оккупанты имеют артиллерийское преимущество 10:1 над украинскими силами и "полное преимущество в воздухе".

Скибицкий отметил, что российские войска не смогут захватить Часов Яр в ближайшее время, хотя это, вероятно, вопрос времени, что соответствует оценке аналитиков ISW.

Также ISW оценивает, что первые поставки военной помощи США прибыли в Украину в начале этой недели, хотя, вероятно, понадобится еще несколько недель, прежде чем западное оружие и боеприпасы поступят в прифронтовые районы в полном объеме.

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