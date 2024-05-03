Украина получит от США сверхсовременные ударные дроны с огнестрельным оружием

США передадут Украине передовые ударные дроны с огнестрельным оружием. Сообщается, что есть 2 типа беспилотника: Felon 1.0 и FelonX, первый оснащен пушкой, а второй - противотанковой ракетой Spike. Об этом сообщает Defence Industry Europe, пишет УНН.

Детали

Компания Feloni Aero объявила о запуске своей последней линейки вооруженных беспилотников, направленных на усиление обороноспособности Украины. В частности, речь идет о дронах со следующими характеристиками:

Felon 1.0: вооруженный 5,56 мм пушкой, созданный для завоевания господства в небе. Он подойдет для разведывательных миссий, охраны периметра или контртеррористических операций.

FelonX: оснащен противотанковой ракетой Spike, которая конкурирует с такими системами, как FGM-148 Javelin. Этот дрон компактный и достаточно грузоподъемный.

Отмечается, что вооруженные дроны Feloni Aero предлагают революционное решение, обеспечивая непревзойденную точность, маневренность и эффективность в боевых сценариях.

Беспилотники оснащены современными системами вооружения и передовым возможностям наблюдения беспилотники. Это позволит украинским силам эффективно решать сложные задачи безопасности.

Благодаря неизменной поддержке со стороны правительства США в рамках недавнего законопроекта о расходах мы готовы внести свой вклад в оборонные усилия Украины, поставляя передовые вооруженные БПЛА, которые пересматривают парадигму современной войны, - заявил генеральный директор Feloni Aero Тодд Данфи.

Напомним

Конгресс США удвоил финансирование до 6 миллиардов долларов на производство 155-мм артиллерийских снарядов для пополнения запасов, истощенных поставками в Украину и Израиль, с целью увеличить ежемесячное производство до 100 000 единиц к лету 2025 года.