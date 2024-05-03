Україна отримає від США надсучасні ударні дрони з вогнепальною зброєю
Київ • УНН
Сполучені Штати нададуть Україні сучасні озброєні безпілотники Felon 1.0, оснащені гарматою калібру 5,56 мм, та FelonX, оснащені протитанковою ракетою Spike, для посилення обороноздатності України.
США передадуть Україні передові ударні дрони з вогнепальною зброєю. Повідомляється, що є 2 типи безпілотника: Felon 1.0 та FelonX, перший оснащений гарматою, а другий - протитанковою ракетою Spike. Про це повідомляє Defence Industry Europe, пише УНН.
Деталі
Компанія Feloni Aero оголосила про запуск своєї останньої лінійки озброєних безпілотників, спрямованих на посилення обороноздатності України. Зокрема, йдеться про дрони з такими характеристиками:
- Felon 1.0: озброєний 5,56 мм гарматою, створений для завоювання панування у небі. Він підійде щодо розвідувальних місій, охорони периметра чи контртерористичних операцій.
- FelonX: оснащений протитанковою ракетою Spike, яка конкурує з такими системами, як FGM-148 Javelin. Цей дрон компактний і досить вантажопідйомний.
Зазначається, що озброєні дрони Feloni Aero пропонують революційне рішення, забезпечуючи неперевершену точність, маневровість і ефективність у бойових сценаріях.
Безпілотники оснащені сучасними системами озброєння і передовим можливостям спостереження безпілотники. Це дозволить українським силам ефективно вирішувати складні безпекові завдання.
Завдяки незмінній підтримці з боку уряду США в рамках нещодавнього законопроєкту про витрати ми готові зробити свій внесок в оборонні зусилля України, постачаючи передові озброєні БПЛА, які переглядають парадигму сучасної війни,
Нагадаємо
Конгрес США подвоїв фінансування до 6 мільярдів доларів на виробництво 155-мм артилерійських снарядів для поповнення запасів, виснажених поставками в Україну та Ізраїль, маючи на меті збільшити щомісячне виробництво до 100 000 одиниць до літа 2025 року.