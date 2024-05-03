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Конгрес США удвічі збільшив витрати на виробництво артилерійських боєприпасів

Конгрес США удвічі збільшив витрати на виробництво артилерійських боєприпасів

Київ • УНН

 • 24384 перегляди

Конгрес подвоїв фінансування до 6 мільярдів доларів на виробництво 155-мм артилерійських снарядів для поповнення запасів, виснажених поставками в Україну та Ізраїль, маючи на меті збільшити щомісячне виробництво до 100 000 одиниць до літа 2025 року.

Конгрес США подвоїв фінансування на закупівлі та виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів для збільшення запасів, виснажених постачаннями в Україну, а тепер і в Ізраїль. Загалом на виробництво боєприпасів виділили до 6 млрд доларів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що попит на 155-міліметрові артилерійські снаряди різко зріс після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Запаси союзників для власної оборони виснажилися, оскільки вони спішно постачали снаряди Києву.

За моїми підрахунками, у доповненні ми запросили близько 3,1 млрд доларів на виробництво 155 одиниць продукції та збільшення виробництва. Схоже, ми отримали 6 мільярдів доларів. Так що це, я думаю, вотум довіри, оскільки ми рухаємося до 100 тисяч снарядів на місяць,

- головний закупівельник зброї для армії США Даг Буш.

Армія США включила 3,1 млрд доларів на закупівлю артилерійських снарядів і розширення виробництва в нещодавно підписаний законопроєкт про додаткові витрати в розмірі 95 млрд доларів.

За словами Буша, США планують збільшити щомісячний обсяг виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів до 100 тисяч одиниць боєприпасів до літа 2025 року.

Україна та Латвія хочуть запустити спільне виробництво артилерійських снарядів та дронів - Шмигаль04.04.24, 12:35 • 22271 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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