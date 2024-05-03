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Командувач Сухопутних військ підтвердив плани росіян щодо захоплення Харкова і Сум

Командувач Сухопутних військ підтвердив плани росіян щодо захоплення Харкова і Сум

Київ • УНН

 • 21982 перегляди

Росія має плани захопити Харків або Суми, але Україна не впевнена в серйозності цих планів і здатності росії реалізувати їх нинішніми силами.

У російського керівництва справді є план захоплення Харкова або Сум, втім невідомо наскільки серйозні ці плани і чи здатні вони на це, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times, передає УНН

Наші розвідувальні служби кажуть, що у росіян є план захоплення Харкова або Сум, але ми не знаємо, наскільки серйозні ці плани і чи здатні вони реалізувати їх із тими силами, які є в їхньому розпорядженні

- заявив Павлюк. 

За його словами, росіяни поставили перед собою ціллю цього року повну окупацію Донецької та Луганської областей і, якщо їм це вдасться, Запорізької області. 

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Однак Павлюк висловив оптимізм з приводу того, що довгоочікуваний пакет військової підтримки від США у поєднанні з активізацією європейської підтримки може навіть дати Україні стратегічну ініціативу.

"Першочергова зброя, яка нам потрібна ззовні, - це засоби протиповітряної оборони, щоб захистити наших людей, міста та інфраструктуру від російських повітряних і ракетних ударів. І, звичайно, далекобійна артилерія теж дуже важлива для нас. З хорошою протиповітряною обороною і далекобійною артилерією ми зможемо відвоювати у росіян стратегічну перевагу на полі бою".

Доповнення

Раніше заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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