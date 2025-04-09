В селе Нестерварка Тульчинского района Винницкой области 12-летний местный житель погиб после того, как его сбил водитель автомобиля Toyota, когда он перебегал дорогу в неустановленном месте.
39-летнего мужчину из Тульчинского района Винницкой области приговорили к 12 годам лишения свободы за неоднократное изнасилование своей несовершеннолетней падчерицы в период с сентября 2021 года по июль 2022 года.
За минувшие сутки российские оккупанты 58 раз обстреляли и вызвали 335 взрывов в Черниговской и Сумской областях, повредив гражданскую инфраструктуру и жилые дома.
Сотрудник милиции погиб и еще один получил ранения во время обстрела пассажирами автомобиля, который они остановили для проверки возле села Яланец в Винницкой области, причем в причастности к преступлению подозреваются двое военнослужащих.
Неразорвавшаяся 50-килограммовая боеголовка со сбитого российского беспилотника "шахед" была найдена в поле в Винницкой области, она представляет опасность, несмотря на то, что была сбита.
Супружеская пара погибла, а их сын и двое подростков в возрасте 17 и 18 лет были ранены в результате ночной атаки вражеских БПЛА в Винницкой области.
535 детей погибли и более 1257 получили ранения различной степени тяжести в Украине в результате вооруженной агрессии россии.
Ночная атака беспилотника на гражданскую инфраструктуру в Винницкой области привела к ранению 2 человек, гибели 1 и повреждению жилых домов, ГСЧС провела спасательные работы и оказала психологическую помощь пострадавшим.
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме.
Городскому голове Тульчина грозит до 6 лет заключения за земельные махинации на сумму $3 млн, связанные с незаконной передачей в аренду сахарному заводу коммунальной земли.
Мэра Тульчина, подозреваемого в нанесении ущерба бюджету, обвиняют в умышленном блокировании выделения средств на поддержку Вооруженных сил Украины.
Соратник Гройсмана, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету на три миллиона гривен, остается на должности: почему так произошло.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотных летательных аппаратов, которые двигались в западном направлении над Казатинским и Тульчинским районами Винницкой области.
Михаила Луценко, бывшего директора предприятия "Винницкая транспортная компания", подозревают в причастности к отмыванию почти 14 миллионов гривен средств городского бюджета.