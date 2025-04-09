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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28909 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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12-летнего ребенка на велосипеде насмерть сбил автомобиль в Винницкой области

В селе Нестерварка Тульчинского района Винницкой области 12-летний местный житель погиб после того, как его сбил водитель автомобиля Toyota, когда он перебегал дорогу в неустановленном месте.

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В Винницкой области отчим приговорен к 12 годам за изнасилование падчерицы

39-летнего мужчину из Тульчинского района Винницкой области приговорили к 12 годам лишения свободы за неоднократное изнасилование своей несовершеннолетней падчерицы в период с сентября 2021 года по июль 2022 года.

Общество • 24 мая, 01:06 • 25603 просмотра

За сутки армия рф причинила 335 взрывов на территории Черниговской и Сумской областей

За минувшие сутки российские оккупанты 58 раз обстреляли и вызвали 335 взрывов в Черниговской и Сумской областях, повредив гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

Война • 9 мая, 08:19 • 28909 просмотра

Проверяется причастность военных: прокуратура открыла производство по расстрелу патрульных в Винницкой области

Сотрудник милиции погиб и еще один получил ранения во время обстрела пассажирами автомобиля, который они остановили для проверки возле села Яланец в Винницкой области, причем в причастности к преступлению подозреваются двое военнослужащих.

Криминал и ЧП • 20 апреля, 09:15 • 102637 просмотра

В Винницкой области нашли неразорванный "шахед"

Неразорвавшаяся 50-килограммовая боеголовка со сбитого российского беспилотника "шахед" была найдена в поле в Винницкой области, она представляет опасность, несмотря на то, что была сбита.

Война • 17 марта, 04:41 • 35593 просмотра

Ночная атака рф на Винницкую область: погибли супруги, еще три человека ранены

Супружеская пара погибла, а их сын и двое подростков в возрасте 17 и 18 лет были ранены в результате ночной атаки вражеских БПЛА в Винницкой области.

Война • 15 марта, 09:58 • 28038 просмотра

Количество пострадавших из-за войны детей возросло: в Винницкой области ранения получил несовершеннолетний

535 детей погибли и более 1257 получили ранения различной степени тяжести в Украине в результате вооруженной агрессии россии.

Война • 15 марта, 06:49 • 35125 просмотра

Ночной удар по Винницкой области: работники ГСЧС спасли двух человек

Ночная атака беспилотника на гражданскую инфраструктуру в Винницкой области привела к ранению 2 человек, гибели 1 и повреждению жилых домов, ГСЧС провела спасательные работы и оказала психологическую помощь пострадавшим.

Война • 15 марта, 05:23 • 31256 просмотра

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме.

политика • 13 марта, 09:59 • 417495 просмотра

За мошенничество на 3 млн грн в Винницкой области будут судить мэра Тульчина

Городскому голове Тульчина грозит до 6 лет заключения за земельные махинации на сумму $3 млн, связанные с незаконной передачей в аренду сахарному заводу коммунальной земли.

политика • 12 марта, 10:17 • 26730 просмотра

Однопартиец Гройсмана, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету, саботирует выделение средств для ВСУ - люди требуют вмешательства правоохранителей

Мэра Тульчина, подозреваемого в нанесении ущерба бюджету, обвиняют в умышленном блокировании выделения средств на поддержку Вооруженных сил Украины.

политика • 19 февраля, 08:35 • 28250 просмотра

Соратник Гройсмана, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету на три миллиона гривен, остается на должности: почему так произошло

Соратник Гройсмана, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету на три миллиона гривен, остается на должности: почему так произошло.

политика • 12 февраля, 10:00 • 314103 просмотра

В Винницкой области зафиксировано движение вражеских беспилотников в западном направлении

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотных летательных аппаратов, которые двигались в западном направлении над Казатинским и Тульчинским районами Винницкой области.

Война • 12 февраля, 00:25 • 44044 просмотра

Экс-подопечного соратника Гройсмана подозревают в причастности к "отмыванию" почти 14 миллионов бюджетных средств

Михаила Луценко, бывшего директора предприятия "Винницкая транспортная компания", подозревают в причастности к отмыванию почти 14 миллионов гривен средств городского бюджета.

Криминал и ЧП • 29 января, 08:10 • 28685 просмотра