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В Винницкой области отчим приговорен к 12 годам за изнасилование падчерицы
39-летнего мужчину из Тульчинского района Винницкой области приговорили к 12 годам лишения свободы за неоднократное изнасилование своей несовершеннолетней падчерицы в период с сентября 2021 года по июль 2022 года.
В Республике Корея состоялась официальная презентация выставки рисунков украинских детей
При поддержке первых леди Украины и Республики Кореи открылась выставка из более 250 рисунков украинских детей, на которой представлены работы четырех украинских художественных проектов в Республике Корея.
Жителей захваченного Крыма заставляют подписывать контракты с минобороны рф
Враг во временно оккупированном Крыму заставляет жителей подписывать контракты с министерством обороны рф, имея целью завербовать не менее 2 700 человек в российские вооруженные силы.
Президент Чехии Петр Павел госпитализирован после аварии на мотоцикле
Президент Чехии Петр Павел был госпитализирован с несерьезными травмами после мотоциклетной аварии на закрытом гоночном треке.
Тактическая вражеская авиация действует в Харьковской области Украины
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о запуске КАб тактической авиацией противника в Харьковской области.
Трагедия на Балеарских островах Испании: Обрушение ресторана унесло жизни 4 человек, еще 16 - ранены
По меньшей мере 4 человека погибли и 16 получили ранения в результате обвала двухэтажного здания ресторана на пляже в Пальма-де-Майорке, Испания.
Энергетики восстановили линию питания Запорожской АЭС ВЛ-750кВ "Днепровская"
Украинские энергетики восстановили линию электроснабжения Запорожской АЭС ВЛ-750кВ "Днепровская", что позволило соединить две линии электропередач и обеспечить собственные нужды станции.
Оккупанты продвинулись вперед возле Очеретино, бои идут в нескольких населенных пунктах - DeepState
По данным DeepState, вражеские силы продвинулись вперед возле Очеретино, в то время как бои продолжаются в Волчанске, Берестовом, Клищеевке, Умани и Красногоровке.
Пожар в Черкассах: спасатели эвакуировали 21 человека, четверо госпитализированы
21 человек был спасен и 4 госпитализированы с отравлением после пожара в многоквартирном доме в Черкассах, причина которого выясняется.
Атака в Харькове: рф повредила нежилые помещения и жилые дома, сейчас без пострадавших
В результате вражеского обстрела были повреждены жилые и нежилые здания в Харькове, но сейчас жертв и пострадавших нет.