В Винницкой области отчим приговорен к 12 годам за изнасилование падчерицы

В Винницкой области мужчина приговорен к 12 годам заключения за изнасилование малолетнего ребенка в Тульчинском районе. Об этом сообщает Офис Генерального Прокурора, передает УНН.

Детали

Тульчинская окружная прокуратура Винницкой области доказала вину 39-летнего жителя Тульчинского района в изнасиловании малолетней падчерицы. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Суд установил, что противоправные действия сексуального характера отчим совершал с сентября 2021 года по июль 2022 года. Во время досудебного расследования потерпевшую допрашивали с участием психолога и в условиях, дружественных к ребенку, в созданном Центре защиты и социально-психологической поддержки в процессе правосудия детей, пострадавших или ставших свидетелями насилия (модель Барнахус).

До вынесения приговора мужчина находился под стражей. После вступления приговора в законную силу, сведения в отношении него будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

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