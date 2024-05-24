На Вінниччині вітчима засуджено до 12 років за зґвалтування падчерки
Київ • УНН
39-річного чоловіка з Тульчинського району Вінницької області засудили до 12 років позбавлення волі за неодноразове зґвалтування своєї неповнолітньої падчерки в період з вересня 2021 року по липень 2022 року.
На Вінниччині чоловіка засуджено до 12 років ув'язнення за зґвалтування малолітньої дитини у Тульчинському районі. Про це повідомляє Офіс Генерального Прокурора, передає УНН.
Деталі
Тульчинська окружна прокуратура Вінницької області довела вину 39-річного жителя Тульчинського району у зґвалтуванні малолітньої падчерки. Вироком суду чоловіку призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
Суд встановив, що протиправні дії сексуального характеру вітчим здійснював з вересня 2021 року по липень 2022 року. Під час досудового розслідування потерпілу допитували за участі психолога та в умовах, дружніх до дитини, у створеному Центрі захисту та соціально-психологічної підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства (модель Барнахус).
До ухвалення вироку чоловік перебував під вартою. Після набрання вироком законної сили, відомості стосовно нього будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.
Зґвалтував 13-річну дівчинку: зловмиснику повідомлено про підозру17.08.23, 17:42 • 1767822 перегляди