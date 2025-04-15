У селі Нестерварка Тульчинського району Вінницької області 12-річний місцевий житель загинув після того, як його збив водій автомобіля Toyota, коли він перебігав дорогу у невстановленому місці.
39-річного чоловіка з Тульчинського району Вінницької області засудили до 12 років позбавлення волі за неодноразове зґвалтування своєї неповнолітньої падчерки в період з вересня 2021 року по липень 2022 року.
За минулу добу російські окупанти 58 разів обстріляли та спричинили 335 вибухів у Чернігівській та Сумській областях, пошкодивши цивільну інфраструктуру та житлові будинки.
Співробітник міліції загинув і ще один отримав поранення під час обстрілу пасажирами автомобіля, який вони зупинили для перевірки біля села Яланець у Вінницькій області, причому в причетності до злочину підозрюються двоє військовослужбовців.
Нерозірвана 50-кілограмова боєголовка зі збитого російського безпілотника "шахед" була знайдена в полі у Вінницькій області, вона становить небезпеку, незважаючи на те, що була збита.
Подружня пара загинула, а їхній син і двоє підлітків у віці 17 і 18 років були поранені в результаті нічної атаки ворожих БПЛА у Вінницькій області.
535 дітей загинули і понад 1257 отримали поранення різного ступеня тяжкості в Україні внаслідок збройної агресії росії.
Нічна атака безпілотника на цивільну інфраструктуру у Вінницькій області призвела до поранення 2 людей, загибелі 1 та пошкодження житлових будинків, ДСНС провела рятувальні роботи та надала психологічну допомогу постраждалим.
Депутат від "Української стратегії Гройсмана" передав майже 400 гектарів державної землі приватній фірмі.
Міському голові Тульчина загрожує до 6 років ув'язнення за земельні махінації на суму $3 млн, пов'язані з незаконною передачею в оренду цукровому заводу комунальної землі.
Мера Тульчина, підозрюваного у завданні збитків бюджету, звинувачують у навмисному блокуванні виділення коштів на підтримку Збройних сил України.
Соратник Гройсмана, якого підозрюють у завданні збитків бюджету на три мільйони гривень, залишається на посаді: чому так сталося.
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про виявлення безпілотних літальних апаратів, які рухалися в західному напрямку над Козятинським і Тульчинським районами Вінницької області.
Михайла Луценка, колишнього директора підприємства "Вінницька транспортна компанія", підозрюють у причетності до відмивання майже 14 мільйонів гривень коштів міського бюджету.