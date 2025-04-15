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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 5496 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30772 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161350 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139435 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142171 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136377 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136160 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196739 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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12-річну дитину на велосипеді на смерть збило авто на Вінниччині

У селі Нестерварка Тульчинського району Вінницької області 12-річний місцевий житель загинув після того, як його збив водій автомобіля Toyota, коли він перебігав дорогу у невстановленому місці.

Кримінал та НП • 24 травня, 09:24 • 16426 перегляди

На Вінниччині вітчима засуджено до 12 років за зґвалтування падчерки

39-річного чоловіка з Тульчинського району Вінницької області засудили до 12 років позбавлення волі за неодноразове зґвалтування своєї неповнолітньої падчерки в період з вересня 2021 року по липень 2022 року.

Суспільство • 24 травня, 01:06 • 25609 перегляди

За добу армія рф заподіяла 335 вибухів на території Чернігівської та Сумської областей

За минулу добу російські окупанти 58 разів обстріляли та спричинили 335 вибухів у Чернігівській та Сумській областях, пошкодивши цивільну інфраструктуру та житлові будинки.

Війна • 9 травня, 08:19 • 28921 перегляди

Перевіряється причетність військових: прокуратура відкрила провадження щодо розстрілу патрульних на Вінниччині

Співробітник міліції загинув і ще один отримав поранення під час обстрілу пасажирами автомобіля, який вони зупинили для перевірки біля села Яланець у Вінницькій області, причому в причетності до злочину підозрюються двоє військовослужбовців.

Кримінал та НП • 20 квітня, 09:15 • 102643 перегляди

На Вінниччині знайшли нерозірваний "шахед"

Нерозірвана 50-кілограмова боєголовка зі збитого російського безпілотника "шахед" була знайдена в полі у Вінницькій області, вона становить небезпеку, незважаючи на те, що була збита.

Війна • 17 березня, 04:41 • 35598 перегляди

Нічна атака рф на Вінниччину: загинуло подружжя, ще троє людей поранені

Подружня пара загинула, а їхній син і двоє підлітків у віці 17 і 18 років були поранені в результаті нічної атаки ворожих БПЛА у Вінницькій області.

Війна • 15 березня, 09:58 • 28042 перегляди

Кількість постраждалих через війну дітей зросла: на Вінниччині поранення отримав неповнолітній

535 дітей загинули і понад 1257 отримали поранення різного ступеня тяжкості в Україні внаслідок збройної агресії росії.

Війна • 15 березня, 06:49 • 35129 перегляди

Нічний удар по Вінниччині: працівники ДСНС врятували двох людей

Нічна атака безпілотника на цивільну інфраструктуру у Вінницькій області призвела до поранення 2 людей, загибелі 1 та пошкодження житлових будинків, ДСНС провела рятувальні роботи та надала психологічну допомогу постраждалим.

Війна • 15 березня, 05:23 • 31260 перегляди

Депутат від "Української стратегії Гройсмана" передав майже 400 гектарів державної землі приватній фірмі: що відомо

Депутат від "Української стратегії Гройсмана" передав майже 400 гектарів державної землі приватній фірмі.

Політика • 13 березня, 09:59 • 417499 перегляди

За шахрайство на 3 млн грн у Вінницькій області судитимуть мера Тульчина

Міському голові Тульчина загрожує до 6 років ув'язнення за земельні махінації на суму $3 млн, пов'язані з незаконною передачею в оренду цукровому заводу комунальної землі.

Політика • 12 березня, 10:17 • 26734 перегляди

Однопартієць Гройсмана, якого підозрюють у завданні збитків бюджету, саботує виділення коштів для ЗСУ – люди вимагають втручання правоохоронців

Мера Тульчина, підозрюваного у завданні збитків бюджету, звинувачують у навмисному блокуванні виділення коштів на підтримку Збройних сил України.

Політика • 19 лютого, 08:35 • 28253 перегляди

Соратник Гройсмана, якого підозрюють у завданні збитків бюджету на три мільйони гривень, залишається на посаді: чому так сталося

Соратник Гройсмана, якого підозрюють у завданні збитків бюджету на три мільйони гривень, залишається на посаді: чому так сталося.

Політика • 12 лютого, 10:00 • 314105 перегляди

У Вінницькій області зафіксовано рух ворожих безпілотників у західному напрямку

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про виявлення безпілотних літальних апаратів, які рухалися в західному напрямку над Козятинським і Тульчинським районами Вінницької області.

Війна • 12 лютого, 00:25 • 44045 перегляди

Експідлеглого соратника Гройсмана підозрюють у причетності до "відмивання" майже 14 мільйонів бюджетних коштів

Михайла Луценка, колишнього директора підприємства "Вінницька транспортна компанія", підозрюють у причетності до відмивання майже 14 мільйонів гривень коштів міського бюджету.

Кримінал та НП • 29 січня, 08:10 • 28686 перегляди