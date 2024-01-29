Експідлеглого соратника Гройсмана підозрюють у причетності до "відмивання" майже 14 мільйонів бюджетних коштів
Київ • УНН
Михайла Луценка, колишнього директора підприємства "Вінницька транспортна компанія", підозрюють у причетності до відмивання майже 14 мільйонів гривень коштів міського бюджету.
Колишнього гендиректора комунального підприємства "Вінницька транспортна компанія" Михайла Луценка підозрюють у причетності до "відмивання" майже 14 мільйонів бюджетних коштів. Днями суд брав йому міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Про це повідомляє місцеве видання "33-й канал", пише УНН.
Як зазначає видання, протягом декількох років у тендерах на послуги з охорони об’єктів "Вінницької транспортної компанії" перемагала одна й та ж фірма – "Джем-спорт", з якою в подальшому укладалися відповідні договори.
Як з’ясували правоохоронці, охорону здійснювали всього лиш 13 осіб, хоча за документами зарплату за цю роботу отримували 55 охоронців. 42 людям кошти нараховувалися безпідставно.
Таким чином, на думку правоохоронців, міському бюджету Вінниці були нанесені збитки на 13,8 мільйонів гривень.
На даний момент Луценка підозрюють у службовій недбалості.
Михайло Луценко очолював "Вінницьку транспортну компанію" з жовтня 2016 року по вересень 2022 року.
На посаду його призначив багаторічний мер Вінниці, член "Української стратегії Гройсмана", соратник експрем’єра Сергій Моргунов.
У 2018 громадські активісти озвучили інформацію, що "Вінницька транспортна компанія" є одним з найбільш збиткових комунальних підприємств Вінниці. Але, при цьому, його керівник отримував одну з найбільших зарплат – 58 тисяч гривень на місяць.
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За останній час це вже не перший корупційний скандал, у які потрапляють соратники Гройсмана та їх підлеглі.
Так, нещодавно суд відправив під варту з можливістю внесення застави мера Тульчина від "Української стратегії Гройсмана" Валерія Весняного.
Чоловіка підозрюють у тому, що, зловживаючи своїм службовим становищем, він наніс збитків міському бюджету майже на три мільйони гривень.
Два корупційних епізоди вивчають правоохоронці у Гнівані, де мером також ставленик Гройсмана Володимир Кулешов.
Його заступника Віктора Гавришка підозрюють у тому, що він організував схему, за якою міська рада за завищеними цінами закуповувала товари та послуги. І таким чином міському бюджету була завдано збитки на близько 14 мільйонів гривень.