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Розкрадання бюджетних коштів у місті, яким керують соратники Гройсмана: що відомо

Розкрадання бюджетних коштів у місті, яким керують соратники Гройсмана: що відомо

Київ • УНН

 • 23238 перегляди

Розкрадання бюджетних коштів у місті, яким керують соратники Гройсмана

Посадових осіб міста Гнівань Вінницької області підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, які виділялися на потреби закладів освіти. Нині правоохоронці проводять експертизу вилучених речових доказів. Деталі справи дізнавалося місцеве видання "20 хвилин", пише УНН.

Основним фігурантом справи, яка тягнеться ще з минулого року, є заступник міського голови Віктор Гавришко, який, нібито, і був на чолі схеми з розкрадання коштів.

Як пише видання, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років службові особи комунальної установи "Гніванський центр з обслуговування закладів освіти" у змові із суб'єктами підприємницької діяльності здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених з місцевого бюджету на потреби закладів освіти. З цією метою КУ "ГЦОЗО" укладено низку договорів на закупівлю робіт та товарів із ФОП на загальну суму понад 5 мільйонів гривень.

Розкрадання відбувалося шляхом штучного завищення цін вартості будівельних матеріалів, використаних під час будівельно-монтажних робіт, а також поставки товарів за цінами, що не відповідають ринковим.

Також правоохоронці розслідують епізод по розкраданню коштів на поставках товарів на суму майже дев'ять мільйонів гривень, до якого теж причетний Гавришко. "Який діючи як організатор, керує незаконною діяльністю, спрямованою на привласнення бюджетних коштів, забезпечуючи укладення відповідних угод з підставними ФОП, в окремих випадках підписує замість них угоди, знімає готівкою з банківських рахунків бюджетні кошти, здійснює розподіл коштів між фігурантами кримінального провадження", - цитує "20 хвилин" матеріали досудового розслідування.

Також видання пише, що правоохоронці завітали з обшуками до міського голови Володимира Кулешова. Він є незмінним мером Гнівані з 2010 року, і останній раз обирався на цю посаду від "Української стратегії Гройсмана".

Окрім того, партія експрем’єра України має потужну фракцію у Гніванській міській раді.

Також "20 хвилин" пишуть, що обшуки проводили у людей з найближчого оточення Кулешова: секретаря міської ради Андрія Висідалка, голови виконавчого комітету Оксани Поштар, головної бухгалтерки міської ради Олени Бережанської.

Журналісти видання зв'язалися з речницею поліції Вінницької області Заріною Маєвською. Вона повідомила, що наразі проводитиметься низка експертиз вилучених речових доказів. І вже за їх результатами буде ухвалюватися рішення щодо майбутнього цієї справи.

Додатково

Днями суд обрав запобіжний захід меру міста Тульчин Вінницької області від "Української стратегії Гройсмана" Валерію Весняному і відправив Весняного на 54 доби під варту з можливістю внесення 800 тисяч гривень застави.

За версією правоохоронців, восени 2021 року без аукціону, погодження з виконкомом та земельною комісією міськради Весняний, фактично одноосібно, надав 68 гектарів землі у користування одному з місцевих цукрових заводів.

Через несплату оренди за користування землею, згідно з нормативними розрахунками, бюджет Тульчина недоотримав майже три мільйони гривень.

Бенкет під час чуми: як керівництво Вінницької облради від Гройсмана розкошує за бюджетні кошти та використовує свої повноваження26.12.23, 10:07 • 691515 переглядiв

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