Хищение бюджетных средств в городе, которым руководят соратники Гройсмана: что известно

Должностных лиц города Гнивань Винницкой области подозревают в хищении бюджетных средств, которые выделялись на нужды учебных заведений. Сейчас правоохранители проводят экспертизу изъятых вещественных доказательств. Детали дела узнавало местное издание "20 минут", пишет УНН.

Основным фигурантом дела, которое тянется еще с прошлого года, является заместитель городского головы Виктор Гавришко, который, якобы, и был во главе схемы по хищению средств.

Как пишет издание, досудебным расследованием установлено, что в течение 2022-2023 годов должностные лица коммунального учреждения "Гниванский центр по обслуживанию учебных заведений" в сговоре с субъектами предпринимательской деятельности совершили хищение бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на нужды учебных заведений. С этой целью КУ "ГЦОЗО" заключен ряд договоров на закупку работ и товаров с ФЛП на общую сумму свыше 5 миллионов гривен.

Хищение происходило путем искусственного завышения цен стоимости строительных материалов, использованных во время строительно-монтажных работ, а также поставки товаров по ценам, не соответствующим рыночным.

Также правоохранители расследуют эпизод по хищению средств на поставках товаров на сумму почти девять миллионов гривен, к которому тоже причастен Гавришко. "Который действуя как организатор, руководит незаконной деятельностью, направленной на присвоение бюджетных средств, обеспечивая заключение соответствующих соглашений с подставными ФЛП, в отдельных случаях подписывает вместо них соглашения, снимает наличными с банковских счетов бюджетные средства, осуществляет распределение средств между фигурантами уголовного производства", - цитирует "20 минут" материалы досудебного расследования.

Также издание пишет, что правоохранители пришли с обысками к городскому голове Владимиру Кулешову. Он является бессменным мэром Гнивани с 2010 года, и последний раз избирался на эту должность от "Украинской стратегии Гройсмана".

Кроме того, партия экс-премьера Украины имеет мощную фракцию в Гниванском городском совете.

Также "20 минут" пишут, что обыски проводили у людей из ближайшего окружения Кулешова: секретаря городского совета Андрея Высидалко, председателя исполнительного комитета Оксаны Поштар, главного бухгалтера городского совета Елены Бережанской.

Журналисты издания связались с пресс-секретарем полиции Винницкой области Зариной Маевской. Она сообщила, что сейчас будет проводиться ряд экспертиз изъятых вещественных доказательств. И уже по их результатам будет приниматься решение относительно будущего этого дела.

Дополнительно

На днях суд избрал меру пресечения мэру города Тульчин Винницкой области от "Украинской стратегии Гройсмана" Валерию Весняному и отправил Весняного на 54 суток под стражу с возможностью внесения 800 тысяч гривен залога.

По версии правоохранителей, осенью 2021 года без аукциона, согласования с исполкомом и земельной комиссией горсовета Весняный, фактически единолично, предоставил 68 гектаров земли в пользование одному из местных сахарных заводов.

Из-за неуплаты аренды за пользование землей, согласно нормативным расчетам, бюджет Тульчина недополучил почти три миллиона гривен.

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