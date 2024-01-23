Суд відправив під варту соратника Гройсмана: чому партія експрем’єра знову потрапила у скандал на Вінниччині

Вчора, 22 січня, суд обрав міру запобіжного заходу меру міста Тульчин Вінницької області від партії експрем’єра Володимира Гройсмана Валерію Весняному. Чоловіка підозрюють у тому, що, зловживаючи своїм службовим становищем, він наніс збитків міському бюджету майже на три мільйони гривень. Суд відправив Весняного на 54 доби під варту з можливістю внесення 800 тисяч гривень застави, пише УНН.

Валерій Весняний є незмінним мером Тульчина з 2006 року. У 2020 році на цю посаду він балотувався від "Української стратегії Гройсмана" (УСГ).

У травні 2021 року офіційно оформив стосунки з політичною силою експрем’єра України. Тоді, якраз, саме в Тульчині УСГ проводила свою Велику партійну конференцію.

За версією правоохоронців, восени 2021 року без аукціону, погодження з виконкомом та земельною комісією міськради Весняний, фактично, одноосібно надав 68 гектарів землі у користування одному з місцевих цукрових заводів.

Через несплату оренди за користування землею згідно з нормативними розрахунками, бюджет Тульчина недоотримав майже три мільйони гривень.

Гройсман ніяк не відреагував на те, що в базовій для УСГ Вінницькій області правоохоронці підозрюють мера від цієї політичної сили у зловживанні службовим становищем.

І не факт, що відреагує, адже у цієї ситуації є цікава передісторія.

Минулого року на всю Вінницьку область прогримів скандал через те, що секретар Тульчинської міськради Віталій Чуба, нібито, організував гучну вечірку у річницю ракетного удару по Вінниці, в результаті якого загинули 29 людей.

Чуба був першим номером списку "Української стратегії Гройсмана" на місцевих виборах 2020 року. І саме Весняний вніс його кандидатуру на посаду секретаря міськради.

А вже у вересні 2023 року той таки Весняний ініціював відставку Чуби, яку підтримали 30 з 34 депутатів Тульчинської міськради.

Слідом за чоловіком позбулася посади старости Клебані дружина вже екссекретаря Ірина Чуба.

Місцеві ЗМІ тоді писали, що Весняний давно мріяв позбутися родини Чубів, і ситуацію з вечіркою використав як зручний привід.

Якщо це так, то Віталій та Ірина Чуби нині, мабуть, радіють тому, що до Весняного прийшли люди у погонах.

Але вся ця політична гризня у банці з павуками з написом "Українська стратегія Гройсмана" показує, що справи у партії експрем’єра на рідній Вінниччині, м’яко кажучи, не надто веселі.

Замість того, щоб виправдовувати величезний кредит довіри, який партія Гройсмана отримала на місцевих виборах 2020 року, її представники на місцях більше зайняті боротьбою зі своїми політичними опонентами та паратизуванням на бюджетних коштах.

У підсумку маємо ситуації, як до прикладу у Бершаді, де більшість від Гройсмана у міській раді на чолі з мером докерувалася до того, що поставила під загрозу початок опалювального сезону. На сесію міськради довелося приїжджати голові ОВА Сергію Борзову і особисто контролювати, щоб депутати виділили кошти на початок опалювального сезону.

Непроста нині ситуація і в Тростянецькій громаді, яку намагається поставити під свій тотальний особистий контроль депутат Вінницької облради від УСГ Ігор Хміль.

Важко сказати, наскільки Гройсман детально обізнаний з тим що твориться всередині та навколо його іменної партії. Але хоча б якусь мінімальну інформацію він однозначно отримує, і при цьому нічого не робить. Складається враження, що Гройсмана влаштовує те, що його підлеглі по партії гризуться між собою, вдаються до тиску на політичних опонентів, і при цьому ще й встигають порушувати закон.

Те, що все це множить рейтинг УСГ на нуль – проблема персонально експрем’єра України та його політичних соратників.

А от ті райони та населені пункти Вінниччини, де у 2020 році соратники Гройсмана взяли всю повноту влади, можуть сміливо викресли з життя роки до наступних місцевих виборів.

Ну а те, що правоохоронці взялися розслідувати оборудки соратників Гройсмана – це хороший сигнал для громади області, і не дуже – для самого експрем’єра.

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