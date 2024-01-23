Суд отправил под стражу соратника Гройсмана: почему партия экс-премьера снова попала в скандал в Винницкой области

Вчера, 22 января, суд избрал меру пресечения мэру города Тульчин Винницкой области от партии экс-премьера Владимира Гройсмана Валерию Весняному. Мужчину подозревают в том, что, злоупотребляя своим служебным положением, он нанес ущерб городскому бюджету почти на три миллиона гривен. Суд отправил Весняного на 54 суток под стражу с возможностью внесения 800 тысяч гривен залога, пишет УНН.

Валерий Весняный является бессменным мэром Тульчина с 2006 года. В 2020 году на эту должность он баллотировался от "Украинской стратегии Гройсмана" (УСГ).

В мае 2021 года официально оформил отношения с политической силой экс-премьера Украины. Тогда, как раз, именно в Тульчине УСГ проводила свою Большую партийную конференцию.

По версии правоохранителей, осенью 2021 года без аукциона, согласования с исполкомом и земельной комиссией горсовета Весняный, фактически, единолично предоставил 68 гектаров земли в пользование одному из местных сахарных заводов.

Из-за неуплаты аренды за пользование землей согласно нормативным расчетам, бюджет Тульчина недополучил почти три миллиона гривен.

Гройсман никак не отреагировал на то, что в базовой для УСГ Винницкой области правоохранители подозревают мэра от этой политической силы в злоупотреблении служебным положением.

И не факт, что отреагирует, ведь у этой ситуации есть интересная предыстория.

В прошлом году на всю Винницкую область прогремел скандал из-за того, что секретарь Тульчинского горсовета Виталий Чуба, якобы, организовал шумную вечеринку в годовщину ракетного удара по Виннице, в результате которого погибли 29 человек.

Чуба был первым номером списка "Украинской стратегии Гройсмана" на местных выборах 2020 года. И именно Весняный внес его кандидатуру на должность секретаря горсовета.

А уже в сентябре 2023 года тот же Весняный инициировал отставку Чубы, которую поддержали 30 из 34 депутатов Тульчинского горсовета.

Вслед за мужем лишилась должности старосты Клебани жена уже экс-секретаря Ирина Чуба.

Местные СМИ тогда писали, что Весняный давно мечтал избавиться от семьи Чубов, и ситуацию с вечеринкой использовал как удобный повод.

Если это так, то Виталий и Ирина Чубы сейчас, наверное, радуются тому, что в Весняное пришли люди в погонах.

Но вся эта политическая грызня в банке с пауками с надписью "Украинская стратегия Гройсмана" показывает, что дела у партии экс-премьера на родной Виннитчине, мягко говоря, не слишком веселые.

Вместо того, чтобы оправдывать огромный кредит доверия, который партия Гройсмана получила на местных выборах 2020 года, ее представители на местах больше заняты борьбой со своими политическими оппонентами и паразитированием на бюджетных средствах.

В итоге имеем ситуации, как к примеру в Бершаде, где большинство от Гройсмана в городском совете во главе с мэром докричалось до того, что поставило под угрозу начало отопительного сезона. На сессию горсовета пришлось приезжать главе ОВА Сергею Борзову и лично контролировать, чтобы депутаты выделили средства на начало отопительного сезона.

Непростая нынче ситуация и в Тростянецкой громаде, которую пытается поставить под свой тотальный личный контроль депутат Винницкого облсовета от УСГ Игорь Хмиль.

Трудно сказать, насколько Гройсман детально осведомлен с тем что творится внутри и вокруг его именной партии. Но хотя бы какую-то минимальную информацию он однозначно получает, и при этом ничего не делает. Складывается впечатление, что Гройсмана устраивает то, что его подчиненные по партии грызутся между собой, прибегают к давлению на политических оппонентов, и при этом еще и успевают нарушать закон.

То, что все это умножает рейтинг УСГ на ноль - проблема персонально экс-премьера Украины и его политических соратников.

А вот те районы и населенные пункты Винницкой области, где в 2020 году соратники Гройсмана взяли всю полноту власти, могут смело вычеркнуть из жизни годы до следующих местных выборов.

Ну а то, что правоохранители взялись расследовать сделки соратников Гройсмана - это хороший сигнал для громады области, и не очень - для самого экс-премьера.

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