Пир во время чумы: как руководство Винницкого облсовета от Гройсмана роскошествует за бюджетные средства и использует свои полномочия

Постоянное увеличение расходов на содержание своего аппарата, широкие полномочия, которые приводят к принятию единоличных решений, граничащих с законностью и здравым смыслом. Все это о президиуме Винницкого областного совета, который практически полностью оккупировали представители партии "Украинская стратегия Гройсмана" (УСГ), пишет УНН.

Больше денег, больше подчиненных - децентрализация от партии Гройсмана

После того, как благодаря победе на местных выборах представители партии Гройсмана заняли все ключевые должности в руководстве Винницкого областного совета, они вместо того, чтобы выполнять обещания избирателям, начали налаживать свою беззаботную депутатскую жизнь.

Как-то жил до этого облсовет с 50 сотрудниками исполнительного аппарата. Но "стратегам" Гройсмана этого оказалось мало для воплощения их "гениальных" планов. Через сессию облсовета протащили решение об увеличении аппарата до 95 человек.

Это, конечно, повлекло за собой рост расходов на содержание раздутого чиновничьего аппарата Винницкого облсовета. Если в 2019 году эта сумма не дотягивала до 19,5 миллиона гривен, то уже в 2020-м - выросла до почти 36 миллионов гривен.

В 2022 году, с учетом других статей, расходы главного распорядителя средств областного бюджета выросли почти до 115 миллионов гривен.

И это при том, что в базовом варианте бюджета значилась сумма в 65 миллионов. Но на сессии большинство Гройсмана с барского плеча докинуло почти такую же сумму.

2022 год в плане аппетитов руководства Винницкого облсовета оказался, действительно, показательным. На обеспечение деятельности библиотек было выделено 39,9 млн грн, на содержание всех коммунальных ДСЮШ потрачено 58,8 млн грн, на медико-социальную защиту детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 47,1 млн грн, вся служба по делам детей - 13,8 млн грн.

Не будем забывать, что на тот момент страна продолжала преодолевать последствия пандемии коронавируса. И немного утолить аппетиты и поделиться с медицинской сферой в Винницком облсовете почему-то считали дурным тоном.

Вцепиться за власть, даже несмотря на войну

Полномасштабное российское вторжение не слишком изменило логику поведения руководства Винницкого областного совета.

Более того, там продолжают культивировать существование фактически параллельных органов власти в Винницкой области.

Так, согласно депутатскому отчету первого заместителя председателя Винницкого облсовета Владимира Кистиона за 2022 год, он, оказывается, курирует деятельность Управления по вопросам экономики, финансов, бюджета исполкома Винницкого облсовета. А основная задача этого управления - сопровождать работу постоянной комиссии облсовета по вопросам экономики, финансов и бюджета.

Зачем столько пятых колес в телеге государственного управления отдельно взятой областью - вопрос риторический. Особенно, когда за руководителем этого направления до сих пор тянется шлейф подозрений в причастности к коррупции.

С другой стороны, когда председатель облсовета - от Гройсмана, ты - первый заместитель от Гройсмана, и большинство тоже из ваших однопартийцев - это прекрасная возможность прямого влияния на бюджет.

Тот же Кистион, фактически, откровенно хвастается, что он и большинство Гройсмана имеют непосредственное влияние на коммунальные предприятия и медицинские учреждения, которые формально находятся в собственности громады области, через утверждение финансовых планов и контроль за их выполнением.

Что бывает с теми, кто не особо хочет подчиняться диктату УСГ, недавно показал пример уже экс-директора Центра инфекционных болезней Игоря Матковского, которого фактически уволил председатель Винницкого областного совета Вячеслав Соколовый, чтобы назначить на эту должность удобного для себя человека.

Вместо выводов

Все это лишь небольшая верхушка айсберга того, как соратники Гройсмана более чем неплохо обосновались в стенах Винницкого облсовета за средства налогоплательщиков.

Немотивированное расширение штата, создание, фактически, параллельных органов власти, единоличное принятие решений - все это явно не добавляет плюсов. А еще больше начинает отворачивать общество региона от своих недавних кумиров.

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