Экс-подопечного соратника Гройсмана подозревают в причастности к "отмыванию" почти 14 миллионов бюджетных средств

Бывшего гендиректора коммунального предприятия "Винницкая транспортная компания" Михаила Луценко подозревают в причастности к "отмыванию" почти 14 миллионов бюджетных средств. На днях суд принимал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает местное издание "33-й канал", пишет УНН.

Как отмечает издание, в течение нескольких лет в тендерах на услуги по охране объектов "Винницкой транспортной компании" побеждала одна и та же фирма - "Джем-спорт", с которой в дальнейшем заключались соответствующие договоры.

Как выяснили правоохранители, охрану осуществляли всего лишь 13 человек, хотя по документам зарплату за эту работу получали 55 охранников. 42 людям средства начислялись безосновательно.

Таким образом, по мнению правоохранителей, городскому бюджету Винницы были нанесены убытки на 13,8 миллионов гривен.

На данный момент Луценко подозревают в служебной халатности.

Михаил Луценко возглавлял "Винницкую транспортную компанию" с октября 2016 года по сентябрь 2022 года.

На должность его назначил многолетний мэр Винницы, член "Украинской стратегии Гройсмана", соратник экс-премьера Сергей Моргунов.

В 2018 общественные активисты озвучили информацию, что "Винницкая транспортная компания" является одним из самых убыточных коммунальных предприятий Винницы. Но, при этом, его руководитель получал одну из самых больших зарплат - 58 тысяч гривен в месяц.

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За последнее время это уже не первый коррупционный скандал, в которые попадают соратники Гройсмана и их подчиненные.

Так, недавно суд отправил под стражу с возможностью внесения залога мэра Тульчина от "Украинской стратегии Гройсмана" Валерия Весняного.

Мужчину подозревают в том, что, злоупотребляя своим служебным положением, он нанес ущерб городскому бюджету почти на три миллиона гривен.

Два коррупционных эпизода изучают правоохранители в Гниване, где мэром также ставленник Гройсмана Владимир Кулешов.

Его заместителя Виктора Гавришко подозревают в том, что он организовал схему, по которой городской совет по завышенным ценам закупал товары и услуги. И таким образом городскому бюджету был нанесен ущерб на около 14 миллионов гривен.