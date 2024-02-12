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Соратник Гройсмана, якого підозрюють у завданні збитків бюджету на три мільйони гривень, залишається на посаді: чому так сталося

Соратник Гройсмана, якого підозрюють у завданні збитків бюджету на три мільйони гривень, залишається на посаді: чому так сталося

Київ • УНН

 • 314097 перегляди

Соратник Гройсмана, якого підозрюють у завданні збитків бюджету на три мільйони гривень, залишається на посаді: чому так сталося

Мер міста Тульчин у Вінницькій області Валерій Весняний, якого підозрюють у завданні збитків бюджету громади майже на три мільйони гривень, продовжує залишатися на посаді, адже суд не відсторонив його від виконання обов’язків. Про це пише УНН з посиланням на місцеві видання.

Судячи з усього, мер Тульчина знайшов 800 тисяч гривень, щоб сплатити заставу та вийти з-під варти, адже вже навіть встиг скликати та провести позачергову сесію.

Відсторонення міських голів у подібних випадках є, у принципі, нормальною практикою. Але в Тульчині виникла унікальна ситуація.

На час відсторонення мера його повноваження здійснює секретар міського голови. Але в Тульчинській міськраді, його, фактично, немає.

Віталій Чуба, який займав цю посаду, став жертвою політичних інтриг та розбірок, у вересні минулого року за ініціативи Весняного депутати майже одноголосно зняли його з посади.

Чуба поновився через суд. Але на таємному позачерговому з’їзді "Українська стратегія Гройсмана" ініціювала процедуру позбавлення його мандату.

Тож, коли суд розглядав клопотання ДБР про відсторонення Весняного, сторона його захисту, як пишуть місцеві видання, вдало скористалося аргументом, що місто може зовсім залишитися без керівника. А ще переконувала служителів Феміди, що мер потрібен на посаді для скликання позачергової сесії для ухвалення бюджету.

Сесію Весняний скликав. От тільки про бюджет громади у порядку денному не було ні слова.

У підсумку виходить ситуація, що соратник Гройсмана, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, продовжує спокійно ходити на роботу та керувати містом.

А в партії експрем’єра роблять вигляд, що так воно і повинно бути. Адже жодної реакції від УСГ на корупційний скандал у Тульчині до цього часу ніхто не почув.

Контекст

22 січня суд обрав запобіжний захід меру міста Тульчин Вінницької області від партії експрем’єра Володимира Гройсмана Валерію Весняному. Чоловіка підозрюють у тому, що, зловживаючи своїм службовим становищем, він завдав збитків міському бюджету майже на три мільйони гривень. Весняного на 54 доби відправили під варту з можливістю внесення 800 тисяч гривень застави.

Валерій Весняний є незмінним мером Тульчина з 2006 року. У 2020 році на цю посаду він балотувався від "Української стратегії Гройсмана".

За версією правоохоронців, восени 2021 року без аукціону, погодження з виконкомом та земельною комісією міськради Весняний фактично одноосібно надав 68 гектарів землі у користування одному з місцевих цукрових заводів.

Через несплату оренди за користування землею, згідно з нормативними розрахунками, бюджет Тульчина недоотримав майже три мільйони гривень.

Експідлеглого соратника Гройсмана підозрюють у причетності до "відмивання" майже 14 мільйонів бюджетних коштів29.01.24, 10:10 • 28684 перегляди

Захар Подкидишев

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