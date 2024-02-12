Соратник Гройсмана, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету на три миллиона гривен, остается на должности: почему так произошло.

Мэр города Тульчин в Винницкой области Валерий Весняный, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету громады почти на три миллиона гривен, продолжает оставаться в должности, ведь суд не отстранил его от исполнения обязанностей. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные издания.

Судя по всему, мэр Тульчина нашел 800 тысяч гривен, чтобы уплатить залог и выйти из-под стражи, ведь уже даже успел созвать и провести внеочередную сессию.

Отстранение городских голов в подобных случаях является, в принципе, нормальной практикой. Но в Тульчине возникла уникальная ситуация.

На время отстранения мэра его полномочия осуществляет секретарь городского головы. Но в Тульчинском горсовете, его, фактически, нет.

Виталий Чуба, который занимал эту должность, стал жертвой политических интриг и разборок, в сентябре прошлого года по инициативе Весняного депутаты почти единогласно сняли его с должности.

Чуба восстановился через суд. Но на тайном внеочередном съезде "Украинская стратегия Гройсмана" инициировала процедуру лишения его мандата.

Поэтому, когда суд рассматривал ходатайство ГБР об отстранении Весняного, сторона его защиты, как пишут местные издания, удачно воспользовалось аргументом, что город может совсем остаться без руководителя. А еще убеждала служителей Фемиды, что мэр нужен в должности для созыва внеочередной сессии для принятия бюджета.

Сессию Весняный созвал. Вот только о бюджете громады в повестке дня не было ни слова.

В итоге получается ситуация, что соратник Гройсмана, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, продолжает спокойно ходить на работу и руководить городом.

А в партии экс-премьера делают вид, что так оно и должно быть. Ведь никакой реакции от УСГ на коррупционный скандал в Тульчине до сих пор никто не услышал.

Контекст

22 января суд избрал меру пресечения мэру города Тульчин Винницкой области от партии экс-премьера Владимира Гройсмана Валерию Весняному. Мужчину подозревают в том, что, злоупотребляя своим служебным положением, он нанес ущерб городскому бюджету почти на три миллиона гривен. Весняного на 54 суток отправили под стражу с возможностью внесения 800 тысяч гривен залога.

Валерий Весняный является бессменным мэром Тульчина с 2006 года. В 2020 году на эту должность он баллотировался от "Украинской стратегии Гройсмана".

По версии правоохранителей, осенью 2021 года без аукциона, согласования с исполкомом и земельной комиссией горсовета Весняный фактически единолично предоставил 68 гектаров земли в пользование одному из местных сахарных заводов.

Из-за неуплаты аренды за пользование землей, согласно нормативным расчетам, бюджет Тульчина недополучил почти три миллиона гривен.

Экс-подопечного соратника Гройсмана подозревают в причастности к "отмыванию" почти 14 миллионов бюджетных средств