За добу армія рф заподіяла 335 вибухів на території Чернігівської та Сумської областей
Київ • УНН
За минулу добу російські окупанти 58 разів обстріляли та спричинили 335 вибухів у Чернігівській та Сумській областях, пошкодивши цивільну інфраструктуру та житлові будинки.
Окупанти здійснили 58 обстрілів із різних видів озброєння протягом минулої доби по території прикордоння у Чернігівщини та на Сумщини. Постраждали 3 громади на Чернігівщині, а також населенні пункти низки громад Сумської області, передає УНН із посиланням на Оперативне командування "Північ".
Деталі
Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 58 обстрілів (335 вибухів) із різних видів озброєння.
Чернігівська область
Семенівська громада:
Архипівка – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Блешня – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Заріччя – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Леонівка – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Баранівка – 15 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Сновська громада:
Клюси – 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Гірськ – 2 обстріли: 14 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Містки – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Хрінівка – 17 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Новгород-Сіверська громада:
Михальчина Слобода – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
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Сумська область
Сумський район:
Сохани – 2 обстріли: 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Рясне – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Басівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 12 вибухів, ймовірно РСЗВ. В результаті обстрілу пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та 3 приватні будинки.
Павлівка – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Садки – 2 обстріли: 11 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Юнаківка – 2 обстріли: 12 вибухів, ймовірно міномет 82 мм; 2 вибухи, ймовірно КАБ.
Локня – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Волфине – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 15 вибухів, ймовірно АГС.
Запсілля – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Порозок – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Миропільське – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Стукалівка – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Катеринівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Степок – 6 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Покровка – 19 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Охтирський район:
Попівка – 3 обстріли: 16 вибухів, ймовірно міномет 82 мм; 12 вибухів, ймовірно СПГ; 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Шосткинський район:
Красичка – 2 обстріли: 17 вибухів, ймовірно РСЗВ.
Катеринівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Середина-Буда – 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Уланове – 4 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Чернацьке – 10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Прогрес – 15 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Стара Гута – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Мефодівка – 3 вибухи, ймовірно РСЗВ; 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Шалигине – 2 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошоджено об’єкти цивільної інфраструктури.
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється, повідомляють на Facebook-сторінці ОК "Північ".
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