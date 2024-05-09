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Двоє загиблих, двоє поранених: Нікополь з самого ранку обстріляли росіяни

Київ • УНН

 • 20004 перегляди

У Нікополі Дніпропетровської області в результаті російського артилерійського обстрілу загинули 62-річний чоловік і 65-річна жінка, двоє чоловіків у віці 39 і 67 років отримали поранення, були пошкоджені житлові будинки, магазини та об'єкти інфраструктури.

У Нікополі Дніпропетровської області в результаті ворожого артилерійського обстрілу загинули 62-річний чоловік і 65-річна жінка, двох чоловіків у віці 39 і 67 років поранено, пошкоджено житлові будинки, газогін, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

У Нікополі двоє загиблих та стільки ж постраждалих. Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років. Місто росіяни обстріляли з самого ранку

- написав Лисак у Telegram.

Деталі

З його слів, у місті зайнялася приватна оселя. Ще 2 – понівечені. Зачепило й 5 багатоквартирних будинків. Побило магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін, вказав він.

Доповнення

Удар рф по Нікополю стався після, зі слів Лисака, ночі без обстрілів.

Юлія Шрамко

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