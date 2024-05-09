Нікополь на Дніпропетровщині росіяни атакували FPV-дронами та "Градом"
Київ • УНН
Російські війська кілька разів атакували Нікополь у Дніпропетровській області за допомогою безпілотників і ракетних установок, пошкодивши кілька будинків і господарських споруд, але про жертви не повідомлялося.
У Дніпропетровській області російські війська напередодні ввечері кілька разів атакували Нікополь за допомогою безпілотників і РСЗВ, є пошкодження, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Ще тричі ввечері російська армія била по Нікополю. Спершу – FPV-дронами, далі застосувала РСЗВ "Град". Пошкоджений приватний будинок. Люди вціліли
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З його слів, уночі на Нікопольщині та в цілому по області минулося без обстрілів.
За уточненою інформацією, через вчорашні атаки на райцентр у місті понівечені ще 2 оселі і 3 господарські споруди, зазначив він.
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