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Никополь в Днепропетровской области россияне атаковали FPV-дронами и "Градом"
Российские войска несколько раз атаковали Никополь в Днепропетровской области с помощью беспилотников и ракетных установок, повредив несколько домов и хозяйственных построек, но о жертвах не сообщалось.
В Иране известного режиссера приговорили к восьми годам заключения
Иранский режиссер Мохаммад Расулоф, лауреат Берлинского кинофестиваля, приговорен к 8 годам заключения, битью плетью, штрафу и конфискации имущества за фильмы и высказывания, признанные преступными против безопасности Ирана.
Еще плюс 1300 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 478 730 человек личного состава и 7429 танков.
Петр Павел: Украина получит первую партию артснарядов от союзников в июне
Украина получит первую партию из 180 000 артиллерийских снарядов от союзников в июне по чешской инициативе.
На фронте произошло 146 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 146 боевых столкновений, во время которых противник нанес 60 ракетных ударов, 90 авиаударов и 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Авиация Сил обороны нанесли удар по важному объекту противника - Генштаб
Воздушные и ракетные войска Вооруженных Сил Украины в течение суток нанесли удары по 3 системам противовоздушной обороны России, 2 артиллерийским установкам противника, 10 районам сосредоточения российских войск и важному объекту противника, говорится в утренней сводке Генерального штаба.
ХАМАС заявляет, что не пойдет на дальнейшие компромиссы по прекращению огня
ХАМАС отказывается идти на дальнейшие компромиссы по условиям прекращения огня с Израилем, несмотря на продолжающиеся переговоры в Каире, направленные на прекращение наступления Израиля в Газе.
На Запорожье ранена женщина в результате вражеского авиационного удара
Одна женщина получила ранения во время вражеского авиаудара по Запорожскому району, где оккупанты совершили 360 обстрелов, попав из различных видов оружия в 10 населенных пунктов.
В Южной Корее хотят создать министерство для повышения рождаемости
Южная Корея планирует создать новое министерство для решения проблемы рекордно низкого уровня рождаемости в стране - 0,72 ребенка на женщину в 2023 году, что намного ниже 2,1, необходимого для поддержания численности населения.
Воздушные Силы уничтожили 17 из 20 БПЛА
У ніч на 9 травня українські ВПС збили 17 із 20 російських безпілотників "Шахед", які атакували Одеську область з окупованого Криму.