Никополь в Днепропетровской области россияне атаковали FPV-дронами и "Градом"

В Днепропетровской области российские войска накануне вечером несколько раз атаковали Никополь с помощью беспилотников и РСЗО, есть повреждения, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Еще трижды вечером российская армия била по Никополю. Сначала - FPV-дронами, далее применила РСЗО "Град". Поврежден частный дом. Люди уцелели - написал Лысак в Telegram.

Детали

По его словам, ночью на Никопольщине и в целом по области обошлось без обстрелов.

По уточненной информации, из-за вчерашних атак на райцентр в городе изувечены еще 2 дома и 3 хозяйственные постройки, отметил он.

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