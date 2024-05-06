российский обстрел повредил Преображенский кафедральный собор в Никополе

Преображенский кафедральный собор в Никополе Криворожской епархии был поврежден в результате российского обстрела. Об этом сообщает Украинская Православная Церковь, передает УНН.

Детали

По информации Информационно-просветительского отдела УПЦ, в Великую Субботу в результате ночного артиллерийского обстрела российскими войсками получил повреждения Преображенский кафедральный собор города Никополя Криворожской епархии.

Следовательно, центральный вход собора получил повреждения, а металлическая кровля была пробита в нескольких местах. В результате удара также было повреждено несколько окон, а обломки снаряда посечены стены собора и разрушениям подверглась церковная лавка.

Сейчас начат сбор средств на ремонт собора.

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