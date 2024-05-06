российский обстрел повредил Преображенский кафедральный собор в Никополе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  197198 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  193843 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  195698 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  168388 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  112651 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128536 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126375 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119740 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115425 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102228 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Вражеская армия повредила Преображенский кафедральный собор в Никополе.

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российский обстрел повредил Преображенский кафедральный собор в Никополе

Мобилизованный россиянами местный житель убил 6 оккупантов на временно оккупированной территории

Местный житель, мобилизованный в вооруженные силы рф на временно оккупированной территории Украины, застрелил 6 российских оккупантов, которые активно обстреливали мирное население и выполняли преступные приказы.

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Мобилизованный россиянами местный житель убил 6 оккупантов на временно оккупированной территории

Министерство внутренних дел рф объявило в розыск бывших украинских министров Авакова и Стеця

Бывшие украинские министры Арсен Аваков и Юрий Стець объявлены в розыск министерством внутренних дел рф.

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Министерство внутренних дел рф объявило в розыск бывших украинских министров Авакова и Стеця

Финляндия хочет построить завод по производству взрывчатки тротилового эквивалента в Европе

Финляндия стремится быстро построить завод по производству тротиловых взрывчатых веществ, чтобы обеспечить Европу этим стратегическим веществом из-за чрезвычайного дефицита.

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Финляндия хочет построить завод по производству взрывчатки тротилового эквивалента в Европе

Al Jazeera осуждает закрытие своей деятельности в Израиле, назвав его "преступным актом"

Медиа-сеть Al Jazeera решительно осуждает решение Израиля прекратить деятельность медиа в стране, назвав его "преступным актом", нарушающим права человека и свободу прессы.

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Al Jazeera осуждает закрытие своей деятельности в Израиле, назвав его "преступным актом"

В Сумах начаты работы по восстановлению электроснабжения после атак беспилотников

В Сумах начались работы по постепенному восстановлению электроснабжения после массированных атак вражеских беспилотников, повлекших отключение электроэнергии в части региона.

Общество •   •  5271 просмотра
В Сумах начаты работы по восстановлению электроснабжения после атак беспилотников

Президент Швейцарии обсудила с Папой войну в Украине и пригласила Ватикан на Глобальный саммит мира

Президент Швейцарии Виола Амхерд обсудила войну в Украине и другие конфликты с Папой Франциском, который приветствовал приглашение принять участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии в июне, чтобы обсудить гуманитарные вопросы, ядерную безопасность, свободу судоходства и продовольственную безопасность.

политика •   •  5621 просмотра
Президент Швейцарии обсудила с Папой войну в Украине и пригласила Ватикан на Глобальный саммит мира

Объекты критической инфраструктуры в Сумах перешли на резервное питание после массированных атак БпЛА

Из-за массированных атак вражеских беспилотников объекты критической инфраструктуры в Сумах были переведены на резервное питание, водоканалы и больницы полностью обеспечены резервным питанием, а в городе развернуты пункты несгибаемости.

Общество •   •  6354 просмотра
Объекты критической инфраструктуры в Сумах перешли на резервное питание после массированных атак БпЛА

российские войска заняли Кисловку, продвинулись в районе Первомайского и Нетайлово - DeepState

рф оккупировала Кисловку и продвинулась возле Первомайского и Нетайлово, во многих местах продолжаются боевые действия.

Война •   •  7507 просмотра
российские войска заняли Кисловку, продвинулись в районе Первомайского и Нетайлово - DeepState

Еще один взрыв прогремел в Сумах

Еще один взрыв произошел в Сумах, Украина.

Война •   •  10263 просмотра
Еще один взрыв прогремел в Сумах