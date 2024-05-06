російський обстріл пошкодив Преображенський кафедральний собор у Нікополі
Київ • УНН
Ворожа армія пошкодила Преображенський кафедральний собор у Нікополі.
Преображенський кафедральний собор у Нікополі Криворізької єпархії було пошкоджено внаслідок російського обстрілу. Про це повідомляє Українська Православна Церква, передає УНН.
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За інформацією Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, у Велику Суботу внаслідок нічного артилерійського обстрілу російськими військами зазнав пошкоджень Преображенський кафедральний собор міста Нікополя Криворізької єпархії.
Відтак, центральний вхід собору зазнав понівечень, а металева покрівля була пробита у декількох місцях. Внаслідок удару також було пошкоджено кілька вікон, а уламки снаряда посічені стіни собору та руйнувань зазнала церковна крамниця.
Зараз розпочато збір коштів на ремонт собору.
У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено собор УПЦ МП18.10.23, 10:46 • 324922 перегляди