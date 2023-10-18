У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено собор УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У ніч на середу внаслідок обстрілу російськими військами Запоріжжя було пошкоджено Покровський кафедральний собор. Про це повідомляє в Telegram-каналі УПЦ МП, пише УНН.
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"18 жовтня 2023 року під час нічних російських обстрілів міста Запоріжжя вибуховою хвилею було пошкоджено Покровський кафедральний собор Запорізької єпархії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вибуховою хвилею у храмі повибивало усі вікна та повиламувало віконні рами. Також пошкоджень зазнав фасад собору.
За словами настоятеля собору, з 6:00 небайдужі віряни розпочали прибирати у храмі наслідки ворожого обстрілу.
Нагадаємо
15 жовтня ввечері внаслідок масованого ворожого обстрілу с. Колодязі Краматорського району Донецької області зайнялися покрівля й перекриття місцевої церкви, також вогнем був охоплений приватний житловий будинок та три господарчі споруди.
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