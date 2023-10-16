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На Донеччині загорілася церква внаслідок ворожого обстрілу

Київ • УНН

 • 248733 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На Донеччині в Краматорському районі рятувальники ліквідували пожежу в церкві, яка спалахнула внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомило головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, пише УНН.

На Донеччині загорілася церква внаслідок ворожого обстрілу

Деталі

15 жовтня ввечері внаслідок масованого ворожого обстрілу с. Колодязі Краматорського району зайнялися покрівля й перекриття місцевої церкви, також вогнем був охоплений приватний житловий будинок та три господарчі споруди.

Вогнеборцям знадобилося близько чотирьох годин, щоб ліквідувати пожежу на площі понад 456 кв. м. Було залучено 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Загалом протягом минулої доби рятувальні служби Донеччини залучались до ліквідації 13 пожеж на території області, 2 з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів.

Нагадаємо

Пізно ввечері, 13 жовтня, в окупованому Кутейниковому, Донецька область, спалахнув газогін. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість пожеж в екосистемах цього року зменшилася майже вдвічі - ДСНС

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