На Донеччині загорілася церква внаслідок ворожого обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На Донеччині в Краматорському районі рятувальники ліквідували пожежу в церкві, яка спалахнула внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомило головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, пише УНН.
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15 жовтня ввечері внаслідок масованого ворожого обстрілу с. Колодязі Краматорського району зайнялися покрівля й перекриття місцевої церкви, також вогнем був охоплений приватний житловий будинок та три господарчі споруди.
Вогнеборцям знадобилося близько чотирьох годин, щоб ліквідувати пожежу на площі понад 456 кв. м. Було залучено 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.
Загалом протягом минулої доби рятувальні служби Донеччини залучались до ліквідації 13 пожеж на території області, 2 з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів.
Нагадаємо
Пізно ввечері, 13 жовтня, в окупованому Кутейниковому, Донецька область, спалахнув газогін.
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