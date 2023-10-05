Кількість пожеж в екосистемах цього року зменшилася майже вдвічі - ДСНС

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«Не менш важливим напрямком, над яким працює блок запобігання, і в умовах військового стану так само, - це попередження пожеж в екосистемах. Усі ми знаємо, що дуже багато пожеж трапляється в екосистемах, але я наведу коротко статистику. Завдяки проведеній профілактичній роботі в цьому році майже вдвічі зменшилась кількість пожеж в екосистемах», - зазначив Чекригін.

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Досягти такого результату, з його слів, вдалося через те, що працівниками блоку запобігання було проведено велику кількість рейдів, де залучали Державне агентство лісових ресурсів України. Власникам лісів залишали рекомендації, що треба робити першочергово, щоб попередити виникнення пожеж в екосистемах.

Також Чекригін подякував сумлінним громадянам України, які не порушують правила пожежної безпеки, та нагадав, що кожен кинутий необачно сірник чи недопалок може призвести до масштабних пожеж.

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