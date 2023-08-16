На окупованому острові Джарилгач пожежа знищила 16 км території - нацпарк

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«Пожежею знищено майже 16 кілометрів території острова. Пожежа виникла саме через те, що окупаційна влада облаштувала полігон на острові, скоріш за все було загоряння рослинного покриву, тому так сталося. У нас вигоріла майже вся заповідна зона. Там сконцентрована основна частина всіх цінних видів всіх частин степових екосистем, рідкісних видів, які занесені до «Зеленої книги України», а доля тварин нам взагалі невідома», – сказала директорка Джарилгацького національного природного парку.

На відновлення рослинного покриву на острові Джарилгач знадобиться від 10 до 30 років. Директорка також повідомила, що інформацію про пожежу на Джарилгачі працівники передали до Херсонської обласної прокуратури та до Офісу Генерального прокурора.

Доповнення

Також міський голова Скадовська Олександр Яковлєв повідомив, що невідомо, чи відійшли російські військові з острова Джарилгач після пожежі. Але відомо, що загарбники закрили доступ до острова для жителів регіону.

«На сьогодні відомо, що диму немає. Є рух техніки на самому острові чи ні, невідомо, бо нікого не пускають. А по Лазурному рух продовжується, там періодично щось їздить, думаю, вони кудись змістилися», – розповів міський голова.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що у Джарилгацькому нацпарку горить зона абсолютної заповідності, де обмежене навіть пересування людей. І саме ця ділянка отримала охоронний статус як заповідник ще в 1974 році – за 35 років до створення національного парку. Також тут концентрується найбільша кількість копитних, що живуть на острові.