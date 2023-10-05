Количество пожаров в экосистемах в этом году уменьшилось почти вдвое - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В этом году количество пожаров в экосистемах сократилось почти в два раза благодаря профилактике. Об этом рассказал директор Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Александр Чекрыгин во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Не менее важным направлением, над которым работает блок предохранения, и в условиях военного положения так же, - это предупреждение пожаров в экосистемах. Мы все знаем, что в экосистемах происходит много пожаров, но я кратко приведу статистику. Благодаря проведенной профилактической работе в этом году почти вдвое уменьшилось количество пожаров в экосистемах», - отметил Чекрыгин.
Детали
Достичь такого результата, по его словам, удалось из-за того, что работниками блока предотвращения было проведено большое количество рейдов, где привлекали Государственное агентство лесных ресурсов Украины. Владельцам лесов оставляли рекомендации, что надо делать в первую очередь, чтобы предупредить возникновение пожаров в экосистемах.
Также Чекрыгин поблагодарил добросовестных граждан Украины, которые не нарушают правила пожарной безопасности, и напомнил, что каждая брошенная опрометчиво спичка или окурок может привести к масштабным пожарам.
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