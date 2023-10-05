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Количество пожаров в экосистемах в этом году уменьшилось почти вдвое - ГСЧС

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. В этом году количество пожаров в экосистемах сократилось почти в два раза благодаря профилактике. Об этом рассказал директор Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Александр Чекрыгин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Не менее важным направлением, над которым работает блок предохранения, и в условиях военного положения так же, - это предупреждение пожаров в экосистемах. Мы все знаем, что в экосистемах происходит много пожаров, но я кратко приведу статистику. Благодаря проведенной профилактической работе в этом году почти вдвое уменьшилось количество пожаров в экосистемах», - отметил Чекрыгин.

Детали

Достичь такого результата, по его словам, удалось из-за того, что работниками блока предотвращения было проведено большое количество рейдов, где привлекали Государственное агентство лесных ресурсов Украины. Владельцам лесов оставляли рекомендации, что надо делать в первую очередь, чтобы предупредить возникновение пожаров в экосистемах.

Также Чекрыгин поблагодарил добросовестных граждан Украины, которые не нарушают правила пожарной безопасности, и напомнил, что каждая брошенная опрометчиво спичка или окурок может привести к масштабным пожарам.

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