На окупованій Донеччині горів газогін
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Пізно ввечері, 13 жовтня, в окупованому Кутейниково, Донецька область, спалахнув газогін. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, пише УНН.
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Про пожежу стало відомо близько 22:40. Протягом години вогнище лише набирало сили, через що було обмежено рух дорогою, яка прилягає до газогону. Це було зроблено з питань безпеки, адже від жару, як повідомляють очевидці, може луснути скло в машині.
Станом на 3:40 пожежу було ліквідовано. Інформацію щодо постраждалих та масштабів руйнувань пропагандистські ЗМІ не надавали.
Нагадаємо
В місті Покровськ Донецької області сталася пожежа. Ще до прибуття рятувальників місцеві мешканці врятували одну жінку та трьох дітей.