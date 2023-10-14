На окупованій Донеччині горів газогін

Деталі

Про пожежу стало відомо близько 22:40. Протягом години вогнище лише набирало сили, через що було обмежено рух дорогою, яка прилягає до газогону. Це було зроблено з питань безпеки, адже від жару, як повідомляють очевидці, може луснути скло в машині.

Станом на 3:40 пожежу було ліквідовано. Інформацію щодо постраждалих та масштабів руйнувань пропагандистські ЗМІ не надавали.

Нагадаємо

В місті Покровськ Донецької області сталася пожежа. Ще до прибуття рятувальників місцеві мешканці врятували одну жінку та трьох дітей.