На Донеччині жінку з трьома дітьми врятували від пожежі сусіди

Деталі

До Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку в місті Покровськ. На місце події виїхали рятувальники та з’ясували, що до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів із задимленої квартири місцеві мешканці вивели жінку та трьох дітей.

Врятованих дітей (2017, 2018 та 2021 року народження) доставлено до дитячого відділення Мирноградської міської лікарні з попереднім діагнозом “отруєння продуктами горіння”. Мати дітей (жінка 2002 р.н.) внаслідок пожежі не постраждала.

Причина загоряння наразі встановлюється відповідними фахівцями.

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