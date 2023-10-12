В Донецкой области женщину с тремя детьми спасли от пожара соседи
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В городе Покровск Донецкой области произошел пожар. Еще до прибытия спасателей местные жители спасли одну женщину и троих детей. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, пишет УНН.
Детали
В Службу спасения поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в городе Покровск. На место происшествия выехали спасатели и выяснили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений из задымленной квартиры местные жители вывели женщину и троих детей.
Спасенных детей (2017, 2018 и 2021 года рождения) доставили в детское отделение Мирноградской городской больницы с предварительным диагнозом “отравление продуктами горения”. Мать детей (женщина 2002 г.р.) в результате пожара не пострадала.
Причина возгорания в настоящее время устанавливается соответствующими специалистами.
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